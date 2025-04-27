معرض الكتاب في الرباط يحتفي بالشاعر محمد بنطلحة

احتفت الدورة الـ30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط بالشاعر المغربي محمد بنطلحة، الفائز بجائزة «الأركانة» الشعرية عام 2017.

وقال الشاعر، الذي يُعد من روّاد الشعر المغربي المعاصر، ويشتهر بتجديده في المتون الشعرية واستعمال أساليب فنية جديدة، مستلهماً إياها من تجارب عربية وغربية رائدة، إنه أحياناً يطرح سؤال «ماذا حققت؟!»، ويتصور أنه «لم يحقق شيئاً».

وأضاف أن ما يهمه هو «ما لم ينجز بعد»، وقال إنه يكتب «من أجل أن يحقق كينونته الشعرية».

والشاعر من مواليد 1950 وسبق أن فاز أيضاً في عام 2022 بجائزة «ميهاي إيمينيسكو» العالمية، التي تحمل اسم الشاعر الروماني الكبير إيمينيسكو، والتي تنظم سنوياً بمدينة كرايوفا الرومانية.

واعتبرت الناقدة والشاعرة ثريا ماجدولين، في حفل تكريم بنطلحة، الذي أقيم مساء أمس بإحدى القاعات على هامش المعرض، أن الاحتفاء به هو في الحقيقة «احتفاء بتجربة شعرية استثنائية».

ويسدل الستار على الدورة الحالية لمعرض الكتاب الدولي في الرباط اليوم (الأحد).