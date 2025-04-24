دراسة: بدائل السكر تزيد الأمور سوءاً في محاولة إنقاص الوزن

يمكن أن تزيد بدائل السكر الأمور سوءاً لدى الأشخاص الذين يستهلكونه لإنقاص الوزن أو السيطرة عليه، بحسب دراسة نشرت، أخيراً، في مجلة «نيتشر ميتابوليزم».

ووفق عدد من العلماء المتمركزين في ألمانيا والولايات المتحدة، تبين أن السكرالوز (بديل للسكر يُستخدم على نطاق واسع) يزيد نشاط منطقة تحت المهاد، وهي جزء في المخ يسهم في إدارة الشهية.

وقال باحثون إن الاختبارات التي اشتملت على 75 مشاركاً، أظهرت أن السكرالوز يزيد «الصلات الوظيفية بين تحت المهاد ومناطق في المخ ضالعة في التحفيز والمعالجة الحسية الجسدية»، وهي النتائج التي تشير إلى أن «المُحلّيات الخالية من السعرات الحرارية يمكن أن تؤثر في آليات رئيسة تحت المهاد المسؤول عن تنظيم الشهية»، وتبين أن السكرالوز ليس له تأثير في الهرمونات التي تخبر المخ أنك استهلكت سعرات حرارية لتقليل الجوع.