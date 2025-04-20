مشرد يحتال على مطعم فاخر بوجبة تزيد عن ألفي دولار

مثل مشرد أمام محكمة بريطانية بتهمة التهرب من دفع الفاتورة بعد تناوله وجبة فاخرة في أحد أرقى فنادق لندن.

وقالت صحيفة "مترو" إن ميكو لويستينن، وهو مواطن فنلندي مشرد ويبلغ من العمر 58 عامًا، تناول وجبة فاخرة مع نبيذ بقيمة 1936 جنيهًا إسترلينيًا (2568 دولار ) في فندق دورشيستر ذي الخمس نجوم في بارك لين، في مايو 2022 دون نية الدفع.

ولاحقا اتصل الموظفون بالشرطة، فألقي القبض عليه، لكنه لم يمثل أمام المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة.

ومن ثم صدرت مذكرة توقيف بحقه، وأُلقي القبض عليه أخيرًا في وقت سابق من هذا الشهر. وقالت الصحيفة أن الرجل المشرد ظهر يرتدي سترة خضراء مع بنطال مطابق، وتحدث فقط لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده في محكمة وستمنستر الجزئية يوم الأربعاء، ولكن القضية أُجّلت بسبب عدم وجود مترجم فنلندي متاح لمساعدته. وأعربت قاضية المقاطعة بريوني كلارك عن "أسفها الشديد" لأن المحكمة فشلت في إيجاد مترجم مرة أخرى. وأُجِّلت القضية مجددًا إلى يوم الثلاثاء 22 أبريل حتى حضور مترجم فنلندي عبر رابط فيديو.

واتُهم لوستينن، الذي ليس له عنوان ثابت، بالحصول على خدمات بطريقة غير نزيهة وعدم تسليم نفسه للاحتجاز.