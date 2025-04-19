الأردن يكشف عن نقش فرعوني يعود لعصر رمسيس الثالث جنوب وادي رم

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية، لينا عناب، عن اكتشاف أثري هام في المنطقة الواقعة جنوب شرق محمية وادي رم جنوب المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية حضرها عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، حيث تم الكشف عن نقش هيروغليفي فرعوني ملكي يحمل ختمًا ملكيًا (خرطوشًا) يعود إلى عصر الفرعون المصري رمسيس الثالث، الذي حكم مصر بين عامي 1186 و1155 قبل الميلاد.

ويُعد هذا الاكتشاف الأثري إضافة نوعية إلى سجل الاكتشافات التاريخية التي تربط حضارات المشرق العربي بمصر القديمة، ويعزز من أهمية منطقة وادي رم كموقع تاريخي وثقافي بارز.