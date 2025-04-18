الفلبين تنعى «أعظم ممثلة ومغنية في البلاد»

توفيت الممثلة والمغنية، نورا أونور، التي يعتبرها الكثير من الفلبينيين أعظم ممثلة ومغنية في البلاد، عن 71 عاماً، على ما أعلنت الحكومة وعائلتها، أمس.

وكتبت ابنتها بالتبني، لوتلوت دي ليون، على صفحتها على «إنستغرام»، أمس: «ببالغ الحزن نعلن وفاة نورا أونور، والدتنا الحبيبة وممثلة التلفزيون والسينما الشهيرة».

ولم يُكشف عن سبب وفاة الممثلة التي سيتم تكريمها بجنازة رسمية.

ومُنحت المرأة، التي أمضت طفولتها في بيع الوجبات الخفيفة بالشارع، صفة «فنانة وطنية للفنون السينمائية والسمعية والبصرية» عام 2022.

وبقامتها الصغيرة وبشرتها الداكنة، أظهرت نورا أونور تعارضاً صارخاً مع النساء ذوات المظهر الغربي، اللواتي كنّ يهيمنّ على السينما المحلية في ذلك الوقت.

ووصف الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، أمس، الممثلة الراحلة بأنها «هدية للأمة الفلبينية».