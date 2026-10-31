صراع البطولة في هوليوود.. الإنسان في مواجهة الشخصية الرقمية

لم يعد الذكاء الاصطناعي في السينما مجرد أداة لإنتاج المؤثرات البصرية أو تعديل الصور والأصوات، بل بدأ يدخل منطقة ظلت طويلاً حكراً على الإنسان: أداء الأدوار الرئيسة وصناعة الشخصيات التي تقود الحكاية وتستحوذ على اهتمام الجمهور. ومع ظهور مشاريع سينمائية تمنح البطولة لشخصيات مولّدة رقمياً، يتصاعد سؤال يختبر مستقبل الفن السابع: هل يستطيع الممثل الاصطناعي منافسة النجم البشري، أم أن إتقان الصورة سيظل مختلفاً عن امتلاك موهبة الأداء؟

القضية لم تعد افتراضية بالكامل؛ فقد انتقلت إلى نقاشات شركات الإنتاج والممثلين والنقابات الفنية، بالتزامن مع تطور أدوات قادرة على إنشاء وجوه وأصوات وحركات مقنعة، وإعادة بناء صور فنانين حقيقيين، لكن الطريق من إنتاج شخصية تبدو بشرية إلى صناعة نجم سينمائي قادر على حمل فيلم كامل مازال مملوءاً بالتحديات الفنية والأخلاقية والتجارية.

اختبار جديد

تحولت شخصية «تيلي نوروود -Tilly Norwood»، التي أنشأتها شركة «بارتكل 6»، إلى أحد أبرز الأمثلة في الجدل حول الممثلين المولّدين بالذكاء الاصطناعي، فبدلاً من الاكتفاء باستخدامها في مقاطع ترويجية قصيرة، اتجه المشروع إلى منحها دور البطولة في فيلم طويل بعنوان «ميسالايند- Misaligned»، في خطوة تضع الأداء الاصطناعي أمام اختبار سينمائي أوسع.

تكمن أهمية التجربة في أنها تنقل النقاش من قدرة البرامج على توليد وجه واقعي إلى سؤال أكثر تعقيداً: هل يمكن لشخصية لا تمتلك جسداً أو تجربة إنسانية أن تحافظ على حضور درامي مقنع طوال فيلم، وأن تنقل تحولات الشخصية وانفعالاتها، وأن تقنع المشاهد بالتعاطف معها؟

وقد أثار ظهور نوروود اعتراضات من فنانين وممثلين رأوا في هذه التجارب تهديداً لفرص العمل، خصوصاً إذا تحولت الشخصيات الاصطناعية إلى بديل أقل كلفة من الممثلين. في المقابل، يقدّم مؤيدو التقنية هذه الأدوات باعتبارها وسيلة إنتاج جديدة، مؤكدين أن تطوير شخصية رقمية لا يلغي بالضرورة دور الكاتب والمخرج والمصمم والمحرر، بل يعيد توزيع الأدوار داخل عملية الإنتاج.

عودة بعد الرحيل

وتقدم تجربة فيلم «إس ديب آز ذا غريف-As Deep as the Grave» نموذجاً مختلفاً وأكثر حساسية؛ إذ استعان صناع الفيلم بنسخة مولّدة بالذكاء الاصطناعي للممثل الأميركي الراحل فال كيلمر، الذي توفي عام 2025، بعدما كان قد ارتبط بالمشروع، لكنه لم يتمكن من تصوير مشاهده بسبب وضعه الصحي.

وكشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية في أبريل 2026 عن عرض المقطع الدعائي للفيلم، الذي يظهر فيه كيلمر في مراحل عمرية مختلفة، مؤدياً شخصية الأب فينتان، وهو كاهن كاثوليكي وشخصية روحية من السكان الأصليين. وأوضح صناع الفيلم أنهم استعانوا بأرشيف الممثل وتعاونوا مع أسرته، التي وافقت على إعادة بناء صورته الرقمية، فيما تحصل تركته على مقابل مادي.

تختلف هذه الحالة عن تجربة تيلي نوروود؛ فالأولى تعيد بناء حضور فنان حقيقي سبق أن اختار العمل وارتبط به، بينما الثانية تنطلق من شخصية افتراضية صُممت لتكون محور مشروع سينمائي. ومع ذلك، تثير الحالتان سؤالاً واحداً: من صاحب الأداء الذي يظهر على الشاشة؟ هل هو الممثل الذي منح العمل ملامحه وصوته وخبرته، أم الفريق الذي صاغ النسخة الرقمية، أم التقنية التي أنتجت الصورة النهائية؟

هوليوود تضع الحدود

لم تقف الاعتراضات عند حدود النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 30 سبتمبر 2025، أعلنت نقابة ممثلي الشاشة والاتحاد الأميركي لفناني التلفزيون والراديو، التي تمثل نحو 160 ألف عضو في قطاعات فنية وإعلامية متعددة، رفضها استبدال المؤدين البشر بشخصيات اصطناعية، مؤكدة ضرورة حماية حقوق الفنانين، والحصول على الموافقات المطلوبة قبل استخدام النسخ الرقمية.

ويعكس موقف النقابة قلقاً يتجاوز خسارة دور سينمائي بعينه، إلى احتمال استخدام صور الممثلين وأصواتهم وأعمالهم في إنشاء شخصيات جديدة، من دون موافقتهم أو تعويضهم على نحو عادل. كما أن استخدام شخصية اصطناعية في دور كان يمكن أن يؤديه ممثل بشري قد يغيّر حسابات الإنتاج والتوظيف، خصوصاً في الأعمال ذات الميزانيات المحدودة أو المحتوى التجاري. في المقابل، ترى الشركات المطوّرة أن الذكاء الاصطناعي قد يفتح المجال أمام إنتاجات جديدة، ويتيح لصناع الأفلام تنفيذ مشاهد يصعب إنجازها بالوسائل التقليدية.

تقليد الموهبة

تكمن إحدى أصعب العقبات أمام الممثل الافتراضي في الفارق بين إنتاج صورة مقنعة وتقديم أداء درامي متماسك، فالمشهد السينمائي لا يحتاج إلى تعبير وجه مناسب فحسب، بل إلى إيقاع محسوب، واستجابة طبيعية للممثلين الآخرين، واستمرارية في الانفعالات وتطور الشخصية من بداية الفيلم إلى نهايته.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 20 أكتوبر الجاري، أشار نقاش الخبراء حول مستقبل الممثلين الاصطناعيين إلى أن النتائج الحالية مازالت تواجه صعوبات في تقديم الانفعالات الدقيقة والأداء المركب؛ إذ قد تبدو بعض المشاهد مقنعة بصرياً، لكنها تفتقر إلى التفاصيل الصغيرة التي تمنح الأداء البشري عفويته وعمقه. كما أن الوصول إلى مشاهد قابلة للاستخدام قد يتطلب توجيهات متكررة وتعديلات يدوية واختياراً بين نسخ متعددة من المشهد.

ولا يعني ذلك أن هذه الحدود ثابتة أو أن التقنية لن تتطور، بل إن الحكم على مستقبلها ينبغي أن يستند إلى ما تقدمه فعلياً على الشاشة، لا إلى الصور الترويجية أو الوعود التسويقية، فنجاح مشهد قصير في جذب الانتباه يختلف عن قدرة فيلم كامل على بناء شخصية متطورة والحفاظ على اهتمام المشاهد.

الممثلون مهددون

غياب رقم شامل لا يعني أن المخاوف بلا أساس، فتقليص الوقت والكلفة في بعض مراحل الإنتاج، وإمكان إعادة استخدام الشخصيات الرقمية، وتوليد مشاهد متعددة من دون حضور ممثل في موقع التصوير، كلها عوامل قد تغير طبيعة بعض الوظائف. غير أن تحديد حجم هذا التأثير يتطلب بيانات فعلية عن التوظيف والإنتاج والأجور، لا مجرد تقديرات أو توقعات.

وتتجاوز هذه المسألة الممثلين الراحلين إلى الفنانين الأحياء، الذين قد يخشون استخدام صورهم وأصواتهم في إعلانات أو مشاهد لم يوافقوا عليها. لذلك، لن يتوقف مستقبل الممثل الافتراضي على تطور البرامج وحده، بل سيتأثر أيضاً بالقوانين والعقود المهنية، ومدى قدرة النقابات والمؤسسات على حماية الحقوق في بيئة إنتاج سريعة التغير.