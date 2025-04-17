600 ورشة تثري عوالم زوار «القرائي للطفل»

تتضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ16 - التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، من 23 الجاري إلى الرابع من مايو المقبل، في «إكسبو الشارقة»، تحت شعار «لتغمرك الكتب» - برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة والجلسات، يشمل 600 ورشة عمل تفاعلية، تستهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين والكبار، وتطوير قدراتهم ومواهبهم في مجالات: السرد القصصي، العلوم، الأزياء، الفنون، الحرف اليدوية، الموسيقى، الرياضة، التفكير الإبداعي، التكنولوجيا، وغيرها من المجالات الفنية والإبداعية، ضمن ثماني مناطق متخصصة.

وستُمكن ورشة «مكعبات رقمية» المشاركين من إبداع أعمال فنية يستلهمونها من بكسلات الشاشات الرقمية، باستخدام مصابيح LED أو تصاميم ذات طابع يستند إلى البكسلات، إذ يطلقون العنان لإبداعهم الرقمي من خلال ترتيب الألوان والأنماط بهدف تكوين تصاميم فريدة مستوحاة من ألعاب الفيديو الكلاسيكية وفنّ البكسل الحديث.

وستجمع ورشة «الروبوتات الدوارة» بين الهندسة والروح الإبداعية، وسيصنع المشاركون في ورشة «حقيبة الزمن الجميل» حقائب قماشية مُستوحاة من صيحات التكنولوجيا القديمة، إذ سيصممونها من وحي أشكال أشرطة الكاسيت الكلاسيكية مع تطريزها وإضفاء لمسات شخصية عليها، أما في ورشة «اصنع فرشاتك الآلية»، فسيقومون باستخدام مواد بسيطة، مثل محرّك صغير وبطارية ورأس فرشاة أسنان، لبناء روبوتات هزّازة تتحرك تلقائياً في تجربة يتعلمون فيها عن الدارات الكهربائية البسيطة والاهتزازات والجوانب الهندسية الكامنة وراء الحركة الذاتية.

وسيستكشف المشاركون في ورشة «نبض الحياة» آلية عمل القلب وضخّه الدم إلى مختلف أعضاء الجسم، مع صناعة نموذج عن القلب البشري باستخدام مواد بسيطة وأنابيب وسوائل لمحاكاة الدورة الدموية.

وفي ورشة «دمى الحظ السعيد» سيصنع المشاركون دمى صغيرة منسوجة من القماش مع تزيينها بالتطريز والخرز لمنحها طابعاً حيوياً ينسجم مع رمزيتها المتعلقة بالحظ السعيد، حيث تروي كل دمية حكاية فريدة تعكس لمسات صانعها وما ينبض به من شغف وإبداع.