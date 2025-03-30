مسلسل «كيرير» يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان «سيري مانيا»

فاز مسلسل «كيرير»، الدرامي الإسباني، بالجائزة الكبرى لمهرجان «سيري مانيا» للمسلسلات الذي اختُتم أول من أمس في مدينة ليل شمال فرنسا.

وبعدما حقق نجاحاً كبيراً في إسبانيا، سيُعرض المسلسل الدرامي من إخراج ألودا رويث دي أزوا قريباً على قناة «آرتيه» الفرنسية - الألمانية.

تدور أحداث المسلسل حول ميرين التي تترك منزلها بعد 30 عاماً من زواج أثمر ولدين، وتقدم شكوى ضد زوجها. ويتعين على ولديها البالغين الاختيار بين تصديقها أو دعم والدهما الذي يدعي براءته.

ومنحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي ترأستها الممثلة والمخرجة الأميركية باميلا أدلون، وضمت الموسيقي فيكتور لو مان الذي ألّف موسيقى أولمبياد باريس 2024، والممثلة الفرنسية كارين فيار، جائزة أفضل ممثلة للممثلة الأميركية ليلي راينهارت عن دورها في الكوميديا الدرامية «هال آند هاربر».

وفاز الإيطالي لوكا مارينيلي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «موسوليني: سان أوف ذي سنتشري» الذي يصور صعود موسوليني إلى السلطة.

وفي دليل على حيوية الإنتاج الإسباني، تُوج مسلسل إسباني آخر هو «سيليست» بالجائزة الكبرى من لجنة تحكيم فئة «البانوراما الدولية». يمزج هذا العمل بين الكوميديا والإثارة، ويحكي قصة خبير ضرائب يحقق بشأن أحد نجوم موسيقى البوب، وهو مستوحى من المشكلات القانونية التي تواجهها المغنية شاكيرا في إسبانيا.

وفي المسابقة الفرنسية، فازت قناة آرتيه بجائزة أفضل مسلسل للعام الثالث على التوالي عن «37 ثانية»، وهو مسلسل خيالي عن غرق سفينة الصيد «بوغاليد بريز» (عام 2004)، وأدت بطولته نينا موريس وماتيو ديمي.

ومُنحت جائزة الجمهور إلى Empathie، وهو مسلسل من إنتاج وبطولة الكندية فلورانس لونبريه، يستكشف قضية المرض العقلي من خلال متابعة طبيبة نفسية في مستشفى السجن.