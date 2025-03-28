«جدول فعاليات دبي» يكشف عن باقة أبريل.. وعيد الفطر السعيد

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن إطلاق مجموعة واسعة من التجارب المميزة خلال شهر أبريل، التي تتنوع بين الفعاليات الترفيهية المميزة، والاحتفالات الثقافية النابضة بالحياة، والحفلات الفنية، حيث تستعد الإمارة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك لاستضافة العديد من الفعاليات المميزة التي تحتفي بعيد الفطر السعيد، إلى جانب الكثير من عروض الأداء والمهرجانات والفعاليات التي تُلبي أذواق وتطلعات الجميع، سواء من محبي الفنون أو الأنشطة العائلية أو غيرها من الفعاليات المشوقة.

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