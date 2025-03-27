«تطوان السينمائي» يحتفي بالمخرج نبيل عيوش

يكرّم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ30، التي تقام من 26 أبريل إلى الثالث من مايو المقبلين، ثلاثة أسماء بارزة في المجال الفني من بينها المخرج المغربي نبيل عيوش.

ويُعد عيوش من المخرجين المغاربة المعروفين على المستوى الدولي، وأكثرهم إثارة للجدل على الصعيد الداخلي، فبعد فيلم «علي زاوا» عام 2000 الذي جسد معاناة أطفال الشوارع في المغرب، أثار فيلمه «الزين اللي فيك» الانتقادات لتناوله قضية شائكة، كما تطرق فيلمه الأحدث «الجميع يحب تودا» لملف المغنيات الشعبيات.

وبجانب المخرج نبيل عيوش، يكرّم المهرجان أيضاً مخرج الأفلام الوثائقية، الفرنسي نيكولا فيليبر، والممثلة الإسبانية عايدة فولك.