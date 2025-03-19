إعلان الفائزين في «النخلة بألسنة الشعراء»

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» بدورتها التاسعة 2025.

وفي الفئة الأولى «الشعر الفصيح» فاز بالمركز الأول الشاعر محمد خيري الإمام جبر، عن قصيدته «الباسقات»، فيما جاء في المركز الثاني الشاعر محمد الأمين أحمد عبد عن قصيدته «يا أخت مريم»، أما المركز الثالث فكان من نصيب الشاعرة آلاء نعيم علي القطراوي عن قصيدتها «نزوح النخيل».

وفي الفئة الثانية «الشعر النبطي» جاء في المركز الأول الشاعر محمد عبدالله الزعبي عن قصيدته «قصة كفاح»، فيما حل ثانياً الشاعر علي محمد سيف صالح المزروعي عن قصيدته «نخلة الخير»، وفازت بالمركز الثالث الشاعرة دنيا زياد خليل القيسي عن قصيدتها «بنت الصحاري».

وبلغ عدد المشاركين في المسابقة بدورتها التاسعة 698 شاعراً وشاعرة من 23 دولة، إذ نظموا قصائدهم في فئتين، الأولى للشعر الفصيح، والثانية للشعر النبطي، في حب النخلة وفضلها وأثرها.

وقال أمين عام الجائزة، الدكتور عبدالوهاب زايد، إن نتائج تقييم الأعمال الشعرية قد تمت من قبل لجنة تحكيم متخصصة، ضمت الشاعر والإعلامي عيضة بن مسعود، والشاعر والإعلامي حمدان بن صروخ الدرع، والشاعر والناقد سامح أحمد كعوش.

وأوضح أن منهجية التحكيم تعتمد على تقييم مستوى الشعراء بناءً على المعايير الجمالية والبلاغية، مثل الابتكار والجدة في الوصف والفكرة وإثراء الموضوع والصور البيانية، إضافة إلى المعايير اللغوية والنحوية والموسيقية، مثل الوزن والقافية.

وتهدف «النخلة بألسنة الشعراء» إلى تعزيز الوعي بأهمية شجرة نخيل التمر.

. 698 شاعراً وشاعرة من 23 دولة تقدموا للمسابقة.