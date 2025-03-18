تغريم «ستاربكس» 50 مليون دولار.. الشاي انسكب على «حجر الرجل»

أمرت هيئة محلفين في كاليفورنيا، مؤخراً، شركة ستاربكس بدفع 50 مليون دولار كتعويضات لرجل أصيب بحروق بالغة بسبب غطاء غير محكم الإغلاق على مشروبات ساخنة.

وكان الرجل يتسلم المشروبات من خدمة السيارات في لوس أنجلوس عندما «أصيب بحروق وتشوهات وتلف عصبي في فخذيه (وأماكن حساسة) عندما انسكبت المشروبات الساخنة في النهاية» على حجره، وفقاً للدعوى المرفوعة في المحكمة العليا في كاليفورنيا عام 2020. واتهمت الدعوى ستاربكس بانتهاك واجبها في الرعاية بعدم إحكام إغلاق الغطاء على الفناجين الورقية.

وشملت تعويضات الرجل: الألم الجسدي، والمعاناة النفسية، وفقدان متعة الحياة، والإذلال، والإزعاج، والحزن، والتشويه، والإعاقة الجسدية، والقلق، والضيق النفسي، وفقاً لتسجيل الحكم من شبكة Courtroom View.

وصرحت ستاربكس بأنها تعتزم استئناف الحكم.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: «نتعاطف مع الرجل، لكننا لا نتفق مع قرار هيئة المحلفين بأننا مسؤولون عن هذا الحادث، ونعتقد أن التعويضات الممنوحة مبالغ فيها». وأضاف: «لطالما التزمنا بأعلى معايير السلامة في متاجرنا، بما في ذلك التعامل مع المشروبات الساخنة».

وتعيد هذه الدعوى القضائية إلى الأذهان دعوى قضائية شهيرة عام ١٩٩٤ ضد ماكدونالدز، حيث سكبت امرأة قهوة ساخنة على حجرها وأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة. ومُنحت المدعية في تلك القضية، ستيلا ليبيك، تعويضاً في البداية يقارب ثلاثة ملايين دولار.