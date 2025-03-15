تغريم سياسي سويسري لشرائه مسدسات ماء عن الانترنت

غُرِّم سياسي سويسري لشرائه مسدسات ماء وردية اللون عبر الإنترنت، بتهمة أن السلطات تعتبر أن هذه الألعاب تنتهك قانون الأسلحة في البلاد، حسبما ذكرت صحيفة محلية.

وقالت صحيفة " أرغاور تسايتونج" يوم الجمعة أن مارك جايسلي، عضو المجلس المحلي في بوخس، وهي بلدة تقع غرب زيورخ، طلب مسدسات الماء في أغسطس من خلال متجر التجزئة عبر الإنترنت منخفض التكلفة (تيمو) لأبنائه الروحيين كهدية.

وأمر الادعاء الرجل بدفع غرامة إجمالية قدرها 6500 فرنك (7390 دولارًا) لانتهاك قانون الأسلحة، بحجة أنه ينطبق على هذه الألعاب بالرغم من أن المسدسات كانت مقلدة "لأنه يمكن الخلط بينها وبين الأسلحة النارية الحقيقية بسبب مظهرها"، على الرغم من لونها الوردي.

وذكرت صحيفة أرغاور تسايتونج أن جايسلي قال إنه لم يكن على علم بالانتهاك، لكنه قبل العقوبة ودفع الغرامة.