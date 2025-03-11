كلب يطلق رصاصة على صاحبه

أسعفت الشرطة رجلا تعرض لإطلاق نار، تبين لاحقا أن المسؤول عنه كلبه. وأصيب الرجل بالرصاصة بعد أن علق مخلب كلبه في زناد مسدسه، مما أدى إلى إطلاقه، وفقًا لشرطة ممفيس.

واستجاب الضباط لإصابة عرضية يوم الاثنين في الساعة 3:50 صباحًا في منزل في شارع ويتني.

وفي مكان الحادث، تحدث الضباط مع الرجل، الذي قال إنه كان مستلقيًا على سريره مع صديقه عندما قفز كلب الضحية على السرير، وعلق مخلبه في واقي الزناد، وانتهى به الأمر بالضغط على الزناد، وفقًا للشرطة. أصيب الضحية بجرح في فخذه الأيسر ونجا وفقا لما ذكرت محطة WLBT3