«تحدّي المشي في رمضان» بالقرية العالمية.. صحة وجوائز فورية

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، «تحدّي المشي في رمضان» لموسمها الـ29، وهي المبادرة الهادفة إلى تعزيز الصحة والعافية، من خلال تشجيع ضيوف الوجهة على ممارسة رياضة المشي خلال الشهر الفضيل.

وتقدّم القرية العالمية، عبر «تحدّي المشي في رمضان»، فرصة للضيوف للحفاظ على صحّتهم ولياقتهم، بينما يتجوّلون في أرجاء الوجهة، ويقضون أروع الأوقات.

ويمكن بدء التحدي فور دخول الضيوف للقرية العالمية، وبمجرّد تفعيل مشاركتهم عن طريق تطبيق القرية العالمية الرسمي، ما يتيح لهم تتبّع خطواتهم وعدّها طوال فترة الزيارة، ويمكن إتمام التحدي بكل سهولة أثناء تجوّل الضيوف للتسوق عبر 30 جناحاً تمثل 90 ثقافة.

ويحصل الضيوف الذين يُكمِلون 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة على جوائز فورية مميّزة، تشمل تذاكر دخول إلى القرية العالمية، وقسائم طعام يمكن استخدامها في مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي، وبطاقات «الروائع» المعبأة مسبقاً لتجربة كرنفال.

وباعتباره أحد أهم الأنشطة الرمضانية المحورية في القرية العالمية، يعكس «تحدّي المشي في رمضان» إسهام الوجهة بالتركيز على الاهتمام بالصحة والعافية ودعم الروح المجتمعية، ما يوفر للضيوف تجربة حيوية وممتعة للاحتفاء بالشهر الفضيل.