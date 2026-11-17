استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من وزراء الداخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية، المشاركين في النسخة الخامسة من «القمة الشرطية العالمية»، التي تجمع في دبي قادة أجهزة إنفاذ القانون والخبراء وصُنّاع القرار، لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية واستشراف مستقبل العمل الشرطي.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استقبلت اليوم وزراء داخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية المشاركين في النسخة الخامسة من (القمة الشرطية العالمية)، التي تستضيفها شرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي، وتجمع 220 من القيادات والخبراء والمختصين من 90 دولة».

وأضاف سموّه: «تهدف القمة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستشراف التحديات الأمنية، من أجل مجتمعات أكثر أماناً، وتعكس نهج دبي في مدّ الجسور وتعزيز الشراكات الدولية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وتقام القمة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً.. توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، بمشاركة أكثر من 220 من القيادات والخبراء والمتخصصين، بجانب تمثيل دولي من أكثر من 90 دولة، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضم القمة الضيوف كلاً من وزير الداخلية السلوفاكي، ماتوش شوتاي إشتوك، ووزير الداخلية في مقدونيا الشمالية، بانتشه توشكوفسكي، ووزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان، الفريق أول رمضان رحيم زاده، ووزير الداخلية في بيلاروسيا، إيفان كوبراكوف، ووزير الداخلية في نيبال، سودان غورونغ، ونائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا، كامو تسوتسوليان.

كما تضّم الضيوف قائد الحرس الوطني لجمهورية أوزبكستان، الفريق أول بهادير خاميدوفيتش تاشماتوف، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في دولة الكويت، اللواء حمد أحمد المنيفي، والوكيل المساعد للموارد البشرية في مملكة البحرين، اللواء عادل عبدالله أمين، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، عبداللطيف حموشي، وعدداً من قادة الشرطة من مختلف دول العالم.

حضر الاستقبال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، الذي أعرب عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي يوليه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الشرطي، وحرص سموّه على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة والخبرات الأمنية وبناء الشراكات الدولية التي تسهم في حماية المجتمعات، وتعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد أن استقبال سموّه لضيوف القمة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية حول العالم، وإيمانها بأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يُشكّل حافزاً لمواصلة تطوير القدرات الشرطية وتبنّي الحلول المبتكرة، وترجمة الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات ذات أثر ملموس.

وقال: «إن القمة تُجسّد نهج دبي في مدّ جسور التعاون وتوحيد الجهود لخدمة الإنسان، وتتيح فرصة لتقريب الرؤى بين قادة الشرطة وصُنّاع القرار والخبراء، وتطوير استجابات أكثر كفاءة للجرائم العابرة للحدود والتهديدات المستحدثة، بما يُعزّز جاهزية الأجهزة الشرطية، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة».

حمدان بن محمد:

• «القمة» تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، واستشراف التحديات الأمنية، من أجل مجتمعات أكثر أماناً.