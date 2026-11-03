أحمد حلمي في ضيافة القرية العالمية

تستعد القرية العالمية لاستقبال النجم أحمد حلمي، في لقاء خاص مع ضيوف الوجهة العائلية الشهيرة في دبي، احتفاءً بفيلمه الجديد «حدوتة».

وسيستقبل المسرح الرئيس للقرية العالمية أحمد حلمي، الأحد المقبل، بمناسبة «حدوتة» الذي تدور أحداثه حول أحد البلطجية، الذي يجسد شخصيته أحمد حلمي، ويستعين بمُعالِجة متخصصة في التنويم المغناطيسي، تؤدي دورها الفنانة أمينة خليل، بعدما يفقد ذاكرته وينسى المكان الذي أخفى فيه شاهداً اختطفه، وفي رحلة استعادة ذاكرته يجد نفسه مضطراً لمواجهة أعداء من الماضي واسترجاع ذكريات قديمة ومواجهة نفسه أيضاً.