حملة بريطانية ضد قانون يعفي «الذكاء الاصطناعي» من حقوق الملكية

أطلقت بعض أكبر الصحف في المملكة المتحدة، أمس، حملة منسقة عبر صفحاتها الأولى، لإثارة مخاوفها بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وظهرت أغلفة خاصة في إصدارات لصحف «ديلي إكسبريس» و«ديلي ميل» و«ذا ميرور» و«ديلي ستار» و«ذا آي» و«ذا صن» و«ذا تايمز»، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية، لتنتقد الاستشارة التي تقوم بها الحكومة بشأن الإعفاءات المحتملة التي يمكن إضافتها إلى قانون حقوق الملكية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن شأن المقترحات أن تسمح لشركات التكنولوجيا باستخدام المواد المحمية بحقوق الملكية للمبدعين والناشرين، من دون الحاجة إلى دفع رسوم أو الحصول على ترخيص، أو تعويض المبدعين عن استخدام أعمالهم.

ورداً على ذلك، قام الناشرون بإطلاق حملة «ميك إت فير» (اجعلوها عادلة)، التي شهدت قيام الصحف بوضع أغلفة على صفحتها الأولى، منتقدة استشارة الحكومة بشأن الإعفاءات، تحت تنظيم «جمعية وسائل الإعلام الإخبارية».

ويأتي ذلك في توقيت يتزامن مع اليوم الأخير من مشاورات الحكومة أمس.