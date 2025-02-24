فرنسي يناشد من سرقوا بطاقته المصرفية وربحوا اليانصيب تقاسم المكاسب

ناشد رجل فرنسي اثنين من اللصوص الذين استخدموا بطاقته الائتمانية المسروقة لشراء بطاقة يانصيب فازت بالجائزة الكبرى أن يعرفوا عن أنفسهم، ووعدهم بتقاسم الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو معهم.

وقدم الرجل نفسه باسم جان ديفيد إي، وقال لإذاعة RTL إنه نظرًا لأن الأموال كانت ستصادرها السلطات، فإنه يتطلع إلى عقد صفقة معهم، وقال "بدوني، لم يكونوا ليفوزوا، ولكن بدونهم، لم أكن لأشتري هذه التذكرة. أريد أن أعرض عليهم تقاسم المكاسب".

ولم يتقدم أحد حتى الآن بالتذكرة الفائزة، والتي تم حظرها من قبل شركة اليانصيب الوطنية الفرنسية، وفقًا لجان ديفيد. وكان جان ديفيد اكتشف أن حقيبة ظهره التي تحتوي على محفظته سُرقت من سيارته المتوقفة في وسط تولوز في 3 فبراير.

وبعد الاتصال بالبنك لحظر بطاقته الائتمانية، اكتشف أن 52.50 يورو (43.47 جنيه إسترليني) قد تم إنفاقها للدفع في متجر قريب، فذهب إلى المتجر لمعرفة ما إذا كان الموظفون قد رأوا أي شيء مريب أو ما إذا كان أي من متعلقاته قد تم التخلي عنها في المتجر.

وقال محامي جان ديفيد، بيير ديبويسون، لبي بي سي: "تحدث موكلي إلى أمين الصندوق واكتشف أن رجلين يبدو أنهما بلا مأوى استخدما بطاقته الائتمانية لشراء السجائر والعديد من بطاقات الخدش". وأخبر الرجلان أمين الصندوق أنهما فازا بالجائزة الكبرى البالغة 500 ألف يورو على إحدى البطاقات وأنهما يخططان للذهاب لمؤسسة اليانصيب للمطالبة بأرباحهما. ووجد أمين الصندوق سلوك الرجلين مشبوهًا حيث لم يتمكنا من إدخال رقم التعريف الشخصي لإحدى البطاقات التي حاولا إجراء عملية الشراء بها، وفقًا لجان ديفيد.

وبعد محادثته مع أمين الصندوق، اتصل جان ديفيد بالشرطة المحلية التي تواصلت بدورها مع مؤسسة اليانصيب لتنبيه شركة الألعاب. ومن المرجح الآن أن تستولي الشرطة على المكاسب وإذا اتصل اللصوص مع المؤسسة بأنفسهم، فمن المرجح أن يتم القبض عليهم، وفقًا لجان ديفيد.

ويتمتع الفائزون ببطاقات الخدش بـ 30 يومًا من تاريخ الشراء للمطالبة بجوائزهم، وبالنسبة لجان ديفيد وشركائه غير المتوقعين، فإن الموعد النهائي يقترب بسرعة.

وقالت المحطة أن محاميه ديبويسون هو من اقترح العفو: "كان موكلي سعيدًا جدًا بسرقة بطاقة الائتمان الخاصة به في هذه الظروف وبالتالي فهو لا يتطلع إلى مقاضاة. هذه أيضًا فرصة معجزة لهذين الرجلين لبناء حياة جديدة لأنفسهما".

وقال جان ديفيد البالغ من العمر 40 عامًا لـ RTL: "ما لم يتصلوا بمحاميي، فإن التذكرة غير صالحة للاستخدام. فلماذا لا نتوصل إلى تسوية ودية ونتعامل بالمناصفة؟".

وأضاف "مقابل هذا المبلغ من المال، أنا مستعد للتوصل إلى اتفاق"، موضحا أنه سيستخدم نصيبه من المكاسب للمساعدة في سداد قرضه العقاري.