توقيف رجل رش رذاذ فلفل على شخص استخدم هاتفه في صالة السينما

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يُدعي ماثيو وير (34 عاماً) بتهمة جنحة الاعتداء الجسدي، وذلك بعد أن قام برش رجل آخر برذاذ الفلفل المؤذي بسبب استخدام الأخير لهاتفه أثناء عرض سينمائي.

وكان المعتدي يحضر فيلم "The Uprising عندما بدأ يستاء من الضحية الذي كان يتفقد هاتفه باستمرار. وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بدء الفيلم، اقترب وير من الشخص الذي كان يتصفح هاتفه داخل القاعة وطلب منه إبعاده. لكن الرجل صاحب الهاتف رفض ذلك. ونقلت شبكة "NBC News" عن مشاهد آخر كان متواجدً في القاعة وقت الحادثة أن "وير" اشتكى من أن صاحب الهاتف "تطاول عليه بوقاحة" ولم يرق له هذا فأخرج عبوة رذاذ الفلفل وأفرغ محتواها في وجه الرجل.

وبالطبع طال الرذاذ بعض المشاهدين الجالسين بالقرب، مما استدعى نقلهم إلى المستشفى بسبب تهيج في العين. أما بقية الحضور فقد فرّوا هرباً من الأبخرة وأجواء العنف السائدة. وحاول "وير" الفرار من المكان، لكن شهود عيان طاردوه حتى ردهة السينما وأبقوه محاصراً حتى وصلت شرطة المنطقة وقامت بتكبيله.