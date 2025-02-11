عملية سرقة غريبة والشرطة في حيرة.. من هم لصوص الـ100 ألف بيضة؟

تحقق شرطة ولاية بنسلفانيا الأميركية في عملية سرقة غريبة لعدد كبير من البيض في نهاية الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه السرقة في الوقت الذي يتنافس فيه الزبائن على البيض في المتاجر، في ظل ارتفاع غير مسبوق في سعره، ما دفع المطاعم لإضافة رسوم إضافية على طلبات العجة التي يدخل في تكوينها بشكل أساسي.

وأثارت عملية سرقة 100000 بيضة بقيمة تجزئة 40000 دولار مؤخراً تحقيقاً من قبل شرطة ولاية بنسلفانيا.

ووفقاً لتقرير الشرطة، سُرق البيض العضوي من منشأة معالجة Pete & Gerry’s Organics في جرينكاسل، بنسلفانيا، من الجزء الخلفي من مقطورة توزيع.

وتقوم الشركة التي مقرها في نيو هامبشاير، بتوزيع البيض الذي يتم تسويقه على أنه مستدام وعضوي، قادم من دجاج يربى في المراعي ولديه مساحة للتجوال، والتصرف بحرية، حسب قولها.

من جهتها أعربت الشرطة عن استغرابها من عملية السرقة، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر.

بينما قال متحدث باسم الشركة، إنهم يتعاونون مع الشرطة لكنه رفض التعليق أكثر.

وذكرت مجلة «فورتشن» أن السرقة حصلت وسط تقلبات مستمرة في سعر وجبة الإفطار والخبز الأساسية. وارتفعت أسعار 12 بيضة في الولايات المتحدة بنسبة 22٪ منذ بداية عام 2025 إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.09 دولارات للكرتونة.

وأضافت شركة Waffle House رسوماً 50 سنتاً على كل بيضة تباع في مطاعمها، فيما يضطر عملاء متاجر كبرى للوقوف في طوابير طويلة لشراء البيض.