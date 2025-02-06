ملكة جمال الكون تخطف الأنظار في «دبي للموضة»

واصل أسبوع دبي للموضة، في اليوم الرابع من نسخته لخريف وشتاء 2025، تسليط الضوء على التنوّع والتميّز في المجموعات المعروضة والمصمّمين المشاركين، بدءاً من العلامة الروسية الشهيرة للأزياء «فيفا فوكس»، ومروراً بـ«لمى جوني» التي تُعدّ جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، وعرضها لمجموعتها التي تجسّد أسلوبها الأنيق والعصري، ووصولاً إلى علامة «تشويز» التي أبهرت الحضور بأزيائها المستوحاة من السبعينات.

في حين قدّمت «ريفا» تصاميمها الأنيقة لربيع وصيف 2025، قبل أن تختتم علامة «مايكل سينكو»، التي تُعدّ هي الأخرى أيضاً جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، فعاليات اليوم الرابع مع عرض أطلت فيه ملكة جمال.

ويختتم أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الرسمي في دبي والأبرز في المنطقة، عروضه اليوم في حي دبي للتصميم.

وافتتحت «فيفا فوكس» العروض مع مجموعة تعكس الأسلوب الذي تتفرّد به، ويشتهر المدير الإبداعي للعلامة أوليج أوفسيوف بتصاميمه الفاخرة البعيدة عن النمطية، إذ قدّم مجموعة من الأزياء بألوان مفعمة بالحياة ومزيج من الأقمشة التجريبية، التي تعكس التزام العلامة بالخروج عن كلّ ما هو مألوف في عالم الموضة.

فيما قدمت «لمى جوني» مجموعة تركّزت حول التصاميم العملية والمريحة، بمزيج من الأزياء الفاخرة والشعبية، بما في ذلك الفساتين الأنيقة والقطع المنفصلة ذات الإطلالات الأنيقة والألوان الهادئة والمتناسقة.

أما علامة «تشويز» فقدمت مجموعة مستوحاة من الأساليب الكلاسيكية السائدة في سبعينات القرن الماضي والتي تعكس الأناقة الكامنة في البساطة. وتضمّنت المجموعة بدايةً تصاميم مصنوعة من الأقمشة الطبيعية الخفيفة والمثالية لموسمي الربيع والصيف، مثل الكتّان والقطن، قبل أن تنتقل إلى التويد الأنيق والشيفون الفاخر والحرير المزيّن بحوافٍ وتفاصيلٍ من الترتر فضي اللون، وامتازت التصاميم بالتنوّع في الألوان التي انتقلت تدريجياً من الأبيض إلى الأسود، ثمّ الألوان المستوحاة من الصحراء.

وجمعت تشكيلة علامة «ريفا» بين الأناقة والرقي في التصاميم، وضمّت المجموعة قطعاً من القفطان الفضفاض والتصاميم الجذّابة والقطع المتناسقة والأزياء متعدّدة الاستخدامات، والمزيّنة بتفاصيل برّاقة.

وتألّقت ملكة جمال الكون (2024) فيكتوريا كير تايلفي على منصّة عرض أسبوع دبي للموضة، من خلال مجموعة أزياء علامة «مايكل سينكو»، إذ تميّزت بالفساتين الراقية المزيّنة بتطريزات متقنة وأقمشة البروكايد الغنية والتصاميم الجذّابة.

كلاسيكية راقية

جمع عرض «مايكل سينكو» بين الأساليب الكلاسيكية والأزياء الراقية المعاصرة، في خير تجسيدٍ للإتقان الذي تمتاز به هذه العلامة ومكانتها في دبي وقطاع الموضة بالمنطقة.

. أزياء بلمسات جمالية تعكس الأناقة الكامنة في البساطة أطلت خلال العروض.