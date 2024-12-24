شاب يستغيث لـ3 أيام.. وسامعو الصرخات يظنون أنه شبح

ظل رجل صيني ثلاثة أيام محاصراً في بئر مهجورة بعمق 12 متراً في غابة نائية بتايلاند، في الوقت الذي ظن فيه قرويون قريبون أن صوت استغاثته المستمر لم يكن سوى أصوات شبحية مخيفة.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن الحادث وقع في ماي سوت، مقاطعة تاك، بالقرب من الحدود التايلاندية الميانمارية، إذ تلقت الشرطة تقارير في 24 نوفمبر الماضي عن صرخات مخيفة تخرج من الغابة ليلاً.

وقال الشاب، الذي حدد على أنه ليو تشواني البالغ من العمر 22 عاماً، لاحقاً من خلال مترجم: «صرخت طلباً للمساعدة مرة كل ساعة للحفاظ على قوتي».

وسمع أفراد وحدة دورية عابرة شخصاً يبكي لكنهم لم يكونوا متأكدين من مصدره، وعندما نادى الضابط الرئيسي، صاح الرجل رداً عليه، لذلك بدأوا في البحث عنه واستدعوا فريق إنقاذ، حسبما ذكرت صحيفة «بانكوك بوست».

وبعد أن تتبعوا الصوت إلى بئر جافة، عثر على ليو محاصراً في القاع. واستغرقت عملية الإنقاذ 30 دقيقة. وعثر على ليو في حالة ضعف، ويعاني من كسر في معصمه الأيسر، وارتجاج في المخ وكدمات متعددة، ونقل على الفور إلى المستشفى.

وأفادت التقارير بأن القرويين سمعوا صرخات غريبة لأيام عدة، لكنهم تجنبوا التحقق، معتقدين أن الأصوات خارقة للطبيعة.

وتشتبه السلطات في أن ليو تجول في الغابة وسقط عن طريق الخطأ في البئر.