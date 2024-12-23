فيلم «الذراري الحمر» يفوز بجائزة «التانيت الذهبي»

تُوّج الفيلم التونسي «الذراري الحمر» للمخرج لطفي عاشور، بجائزة «التانيت الذهبي»، لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بـ«أيام قرطاج السينمائية»، في دورتها الـ35 التي اختتمت، أول من أمس، في تونس العاصمة.

كما نال الفيلم جائزة الجمهور للفيلم الروائي الطويل، مناصفةً مع الفيلم السوري «سلمى» للمخرج جود سعيد.

وفاز الفيلم الفلسطيني «إلى عالم مجهول»، للمخرج مهدي فليفل، بجائزة «التانيت الفضي»، فيما ذهبت جائزة «التانيت البرونزي» للفيلم السنغالي «دمبا» من إخراج ممادو ديا.

وحصدت السورية، سلاف فواخرجي، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «سلمى»، وحصل الجزائري، سامي لشعة، على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «الاختفاء».

ونال المصري، هاني عادل، جائزة أفضل موسيقى عن فيلم «أرزة»، كما حصل المصري، مصطفى الكاشف، على جائزة التصوير عن فيلم «القرية المجاورة للجنة»، وذهبت جائزة السيناريو إلى النيجيري، بودي أسيانبي، عن فيلم «مات الرجل».

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، من إخراج خالد منصور.

وشمل حفل الختام، الذي أقيم بمسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، تكريم اسم الممثل التونسي الراحل، فتحي الهداوي، وكذلك اسم الناقد السينمائي الراحل، خميس الخياطي، كما تم تكريم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين.