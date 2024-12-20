رفضوا تناول الطعام على الطائرة فاعتقلتهم الشرطة

أثار ثلاثة ركاب على متن رحلة جوية داخل الهند شكوك طاقم الطائرة برفضهم المتكرر لعرض مضيفة طيران بتقديم وجبات الطعام، ليتبين في النهاية السبب وراء ذلك.

فخلال رحلة طيران إنديغو 6E-1802 التي استغرقت ثلاث ساعات ونصف، لاحظت المضيفة سلوكًا مريبًا من ثلاثة ركاب. فعلى الرغم من قبول معظم الركاب خدمات الوجبات في وقت متأخر من الليل، رفض هؤلاء الأفراد الثلاثة أية عروض وظلوا ساكنين بشكل غير عادي طوال الرحلة. وبسبب قلقهم من تصرفاتهم، حاولت المضيفة تقديم الشاي والماء لهم، ولكن في كل مرة، قوبلت إيماءاتها برفض مفاجئ. ومع تزايد الشكوك، نبهت قائد الرحلة، الذي اتصل على الفور بمسؤولي الجمارك من خلال مراقبة الحركة الجوية، وفقا لما ذكرت صحيفة "news 18"

وعند الهبوط في مطار إنديغو الدولي في دلهي في حوالي الساعة 1:30 صباحًا، كان ضباط الجمارك على استعداد لاعتراض الركاب الثلاثة. وعلى الرغم من اجتيازهم للقناة الخضراء، تم إيقافهم للاستجواب، وتم فحص أمتعتهم بالأشعة السينية. ورغم عدم العثور على أي شيء في البداية، فإن الفحص الإضافي باستخدام جهاز كشف المعادن لم يسفر عن أي نتائج أيضًا.

بعدها قام مسؤولو الجمارك بمرافقة الثلاثة إلى غرفة خاصة للاستجواب. وخلال هذا الاستجواب اعترف الثلاثة بإخفاء قطع ذهبية داخل مناطقهم الحساسة، فأسفرت عملية التفتيش اللاحقة عن استعادة ثماني قطع من الذهب، تزن حوالي 439 جرامًا، من المشتبه بهم.

ونتيجة لأفعالهم، تم القبض على الركاب الثلاثة واحتجازهم.