في حفل بألمانيا.. حالات مرضية غامضة تصيب الحضور والمسعفين

تلقى عدد من الحضور في حفل موسيقيّ العلاج من قبل المسعفين، أول من أمس، بعد شعورهم بأنهم ليسوا على ما يرام على نحو مفاجئ، خلال عرض في دار أوبرا سيمبيروبر دريسدن بألمانيا، قبل أن ينتقل الشعور نفسه لعاملين في المجال الطبي أيضاً.

وقالت إدارة الإطفاء بدريسدن، في بيان، إن بعض الحضور أبلغوا عن مشكلات في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وشعر أربعة مسعفين في وقت لاحق بأعراض مماثلة، ما دفع فرقة الإطفاء إلى استدعاء وحدات متخصصة مزودة بأجهزة تنفس، وتم فحص المسعفين من قبل طبيب، وأفادت الشرطة بأن واحداً من الجمهور كان فاقداً الوعي، إلا أنه لم يتم اكتشاف أي مواد ضارة في المبنى.

ولايزال السبب وراء ذلك غير واضح، بينما فتحت الشرطة تحقيقاً في الأمر.