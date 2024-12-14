مسابقة للابتعاد عن الهاتف المحمول.. من يستطيع المشاركة دون إظهار أي علامات قلق؟

نظمت مسابقة للامتناع عن استخدام الهاتف المحمول لمدة ثماني ساعات دون إظهار أي علامات قلق، في مركز تسوق بتشونغتشينغ الصينية في 29 نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «جيمو نيوز»، دون الإعلان عن اسم المنظمين أو الهدف من إقامتها.

وفازت امرأة في جنوب غرب الصين بـ10 آلاف يوان (1400 دولار) خلال المسابقة.

ووفقاً للصحيفة تمت دعوة 10 متسابقين، اختيروا من بين 100 متقدم، للمشاركة في المسابقة، والتي تطلبت منهم قضاء ثماني ساعات على سرير جديد مخصص دون النوم العميق، إذ سلموا قبل المسابقة هواتفهم المحمولة ومنعوا من استخدام أي أجهزة إلكترونية أخرى، بما في ذلك أجهزة الآي باد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كما طُلب منهم الالتزام بقاعدة تقييد الفراش، والتي سمحت لهم بمغادرة الفراش لأخذ قسط من الراحة في الحمام، ولكن حدد لذلك خمس دقائق كحد أقصى في كل مرة. كما تم توفير المشروبات والوجبات، ووجهت الدعوة للمشاركين لتناولها في الفراش.

وبالإضافة إلى منعهم من استخدام هواتفهم المحمولة، لم يُسمح للمتسابقين بالوقوع في نوم عميق. وكانوا يرتدون أحزمة المعصم لمراقبة جودة نومهم ومستويات القلق لديهم. وقضى معظم المتسابقين وقتهم في قراءة الكتب أو مجرد الراحة بأعينهم مغلقة.

وفي النهاية، بعد التحقق من قبل منظمي الحدث، تم إعلان امرأة تدعى دونج كفائزة، وحصلت على درجة شاملة 88.99 من 100. ولاحظ المنظمون أنها أمضت أطول وقت في الفراش، ولم تختبر نوماً عميقاً، وأظهرت أدنى مستوى من القلق.

وتعمل دونج مديرة مبيعات في شركة مالية. وفي وقت فراغها، تقوم عادة بتدريس طفلها ونادراً ما تتصفح هاتفها المحمول بلا هدف.

وفي وقت سابق من العام الجاري، لفت طالب دكتوراه صيني الانتباه بعد أن سافر عبر 24 مقاطعة صينية في 134 يوماً دون لمس الهاتف المحمول أو أي أدوات إلكترونية أخرى.