كوريا الجنوبية تستعد لمنع النظارات الذكية في الامتحانات

تستعد كوريا الجنوبية لإجراء تعديلات شاملة على قواعد امتحانات التأهيل التقني بعد ضبط خمسة مرشحين يستخدمون نظارات ذكية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للغش خلال شهرين فقط.

وكشفت البيانات وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كوريا هيرالد"، عن الحالات الخمس التي تم الإبلاغ عنها بين شهري مايو ويونيو. وفي حالتين - في غوانغجو ودايغو - تم ضبط المرشحين بعد أن رصد الممتحنون ضوءًا أو صوتًا إلكترونيًا ينبعث من نظاراتهم. وفي حادثة أخرى في موكبو، شوهد مرشح يضغط على زر في نظارته، مما أدى إلى ظهور شاشة زرقاء على العدسة.

وفي سيول، عُثر على عدسة كاميرا مدمجة في إطار نظارة كان يرتديها مرشح يخضع لامتحان مهندس معالجة المعلومات، بينما في أولسان، أظهر فحص وجود عدسة وشاشة على نظارة كان يرتديها مرشح آخر.وتم معاقبة المرشحين الخمسة بتهمة الغش، وأُحيل ثلاثة منهم إلى النيابة العامة.

وفي يونيو، أصبحت حادثة المرشح في غوانغجو أول قضية جنائية في البلاد، ووفقًا لصحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي. وُجهت إلى الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره، تهمة انتهاك قانون المؤهلات الفنية الوطنية. إذ لاحظ أحد الممتحنين انعكاس الضوء من عدسات نظارته أثناء امتحان شهادة مهندس منشآت الحماية من الحرائق.

وفي مايو، وسّعت إدارة الموارد البشرية قائمة الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات المحظورة، ما يسمح للمراقبين باستبعاد المرشحين الذين يُضبطون وهم يستخدمونها وإلغاء نتائجهم.

ولا تُذكر النظارات الذكية صراحةً في القائمة الحالية للمواد المحظورة في قاعات الامتحانات، والتي تشمل أجهزة إلكترونية أو أجهزة اتصالات مثل الهواتف المحمولة والكاميرات الرقمية والأقلام المزودة بكاميرات.

مع ذلك، ونظرًا لسرعة تطور التكنولوجيا، تخطط وزارة العمل لاستخدام لغة أوسع نطاقًا لتقييد الأجهزة الجديدة دون الحاجة إلى تغيير القواعد باستمرار لمواكبة هذا التطور.

وقال مسؤول في وزارة العمل: "من الصعب مراجعة قواعد الإنفاذ مع كل جهاز جديد، لذا ندرس جعل اللوائح أكثر مرونةً لنتمكن من الاستجابة بشكل أسرع للتغيرات التكنولوجية".

وستبدأ عملية الإعلان العام في سبتمبر الجاري، وتأمل الوزارة في إتمام المراجعة خلال العام.