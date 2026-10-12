القبض على متهمة بسرقة منزل والدة عمرو وأحمد سعد

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على عاملة منزلية، على خلفية اتهامها بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي من شقة والدة الفنانين عمرو سعد وأحمد سعد في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في واقعة أثارت اهتماماً عبر المواقع الإخبارية المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، أن قيمة المبلغ المالي موضوع البلاغ بلغت 15 ألف جنيه مصري، إلى جانب هاتف محمول، مشيرة إلى أن مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغاً يتهم العاملة المنزلية بالاستيلاء على المقتنيات من داخل الشقة.

وبحسب التقرير، كثّف رجال المباحث تحرياتهم عقب تلقي البلاغ، وتمكنوا من ضبط المشتبه فيها بعد التحقق من المعلومات المرتبطة بالواقعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي تطور لاحق، قررت نيابة مدينة نصر حجز المتهمة على ذمة التحريات، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالبلاغ وكشف ملابسات الواقعة، وفقاً لما أوردته الصحيفة في تقرير منفصل.

ولا تزال الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة خاضعة للتحقيق، فيما لم تتضح في التقارير المنشورة تفاصيل نهائية بشأن مصير الهاتف والمبلغ المالي أو نتيجة التحقيقات.