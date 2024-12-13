فنانون محليون وعالميون في مهرجان المربعة بعجمان اليوم

تنطلق، اليوم، في منطقة المسار التراثي في عجمان، النسخة الثانية من «مهرجان المربعة للفنون»، بمشاركة فنانين محليين وعالميين يجتمعون في حدث فني ثقافي عالمي.

والمهرجان الذي يقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان أنه يقام تحت هذا الاسم نسبة إلى «برج المربعة»، أشهر المعالم السياحية الواقعة على كورنيش عجمان، الذي بُني في ثلاثينات القرن الماضي بتوجيه من المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، ليكون برج مراقبة للقادمين إلى عجمان من الجنوب الغربي، ولتوفير الأمن لسكان المدينة وعابريها، حيث جاءت التسمية احتفاء بالموروث الحضاري، وحفاظاً على التراث الذي خلفه الآباء المؤسسون، ما يعزز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة، ويرسخ مكانة الإمارة وجهة ثقافية بارزة.

ويعكس ربط المهرجان بـ«برج المربعة» ودلالاته التراثية الأصيلة، إيمان الدائرة بأهمية الحفاظ على الأماكن التراثية والمعالم الثقافية في الإمارة.

ويستعرض الحدث الذي يعد أول مهرجان متخصص من نوعه في الإمارة، العديد من الأشكال الفنية والرسوم الإبداعية وقيم إمارة عجمان الخلاقة، ويقدم تجربة متنوعة من خلال مناظرها الطبيعية ومبانيها التراثية وأنشطتها، ما يجعلها ميداناً خصباً للمواهب الشابة لإبراز مواهبهم الإبداعية.

ويقدّم المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، تتضمن ورش رسم حية تناسب جميع الأعمار، ما يتيح للزوار فرصة مقابلة الفنانين والتحاور معهم، واستكشاف أعمالهم الفنية المميزة وشرائها.

كما يسهم في تشجيع الأجيال الواعدة ودعم الفنانين والمبدعين الطموحين، وتحفيز التعاون مع المجتمع الفني على المستويين المحلي والعالمي، بما يتماشى مع حرص الدائرة على تعزيز توجهات الدولة في تنمية مسارات الثقافة والفنون بمختلف قطاعاتها.

ويتخلل المهرجان عدد من الفعاليات وعروض الأداء التي تتضمن عروض الليزر والنيون والفقاعات لفرقة «ليزرمان»، وعروضاً موسيقية لفرقة «فورمانوس»، وعروضاً أخرى تضم فرقاً شعبية و«دي جي»، إضافة إلى فقرات موسيقية يقدمها عازفون مثل خالد بن خادم، وعمار الحلاق، وسمية إبراهيم.

كما يشهد المهرجان حفلين فنيين اليوم وغداً، يحيي الأول الفنانون: عبدالعزيز الضويحي وخالد الملا وعلي عبدالله، أما الثاني فيحييه الفنان يوسف العماني والفنانة عريب حمدان.

. المهرجان يشمل عروض ليزر ونيون وفقاعات لفرقة «ليزرمان»، ومقطوعات موسيقية لـ«فورمانوس».