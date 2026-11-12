نهيان بن مبارك يفتتح غدا المهرجان الوطني للتسامح بحديقة أم الإمارات

يفتتح مساء غد الجمعة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الوطني للتسامح التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار "نماء وانتماء"، بمشاركة جمهورية الهند كضيف شرف المهرجان لهذا العام.

وتمثل هذه النسخة انطلاقة جديدة نحو العالمية بمشاركة فاعلة من أكثر من 24 دولة عربية واجنبية تتمثل في أجنحة لعرض تراث وثقافة وأزياء كل دولة، إضافة على عروض فنية وموسيقية متنوعة تشارك بها دول العالم، حيث تجتمع فنون وتراث وإبداعات العالم تحت سماء أبوظبي، لتجسد أسمى قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، ولتنقل للعالم التجربة الإماراتية المتفردة في التسامح.

يحضر الافتتاح عدد كبير من القيادات الإتحادية والمحلية وسفراء أكثر من 60 دولة.

وتوجه وزارة التسامح والتعايش دعوة مفتوحة للجمهور من كافة الجنسيات والأعمار، ولا سيما الأسر، للمشاركة في فعاليات المهرجان التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، من 13 وحتى 15 نوفمبر الحالي، للاستمتاع بباقة استثنائية ومتنوعة من العروض الفنية والتراثية العالمية، والفرصة للفوز بأكثر من 1000 جائزة قيمة لزوار الحدث عبر المسابقات التفاعلية اليومية.

كما يقدم المهرجان هذا العام برنامجاً حافلاً يجمع بين الترفيه الهادف والثقافة العالمية، حيث يضم أجنحة ثقافية لـ 24 دولة تستعرض ملامح من تراثها الأصيل وفنونها الشعبية، إلى جانب مسرح رئيسي يقدم عروضاً فلكلورية وموسيقية حية تعكس ثراء التنوع الثقافي الذي تحتضنه دولة الإمارات، وتتصدرها العروض الاستعراضية والفنية لجمهورية الهند ضيف الشرف.

ويولي المهرجان اهتماماً رئيسيا بالأسرة والطفل تماشياً مع الاحتفاء بـ "عام الأسرة"، وذلك من خلال تخصيص مساحات تفاعلية متكاملة تتضمن، ركن الإبداع والذي يضم ورش عمل فنية وتطبيقية مبتكرة موجهة للأطفال واليافعين، تهدف إلى تنمية مواهبهم وغرس قيم التلاحم المجتمعي والأخوة الإنسانية في نفوس الأجيال الناشئة، واللقاءات الفنية بمشاركة واسعة من نخبة المبدعين والفنانين الذين عروضاً فنية وتراثية حية تثري قيم التسامح والتعايش، إضافة إلى الفعاليات المجتمعية والمسابقات والتي صممت لتعزيز روح المشاركة بين الأسر من مختلف الثقافات في أجواء احتفالية مفتوحة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات، تعتبر التسامح والتعايش السلمي بين البشر ركيزة أساسية ومكونا رئيسيا في نهضتنا الوطنية المباركة، ومنطلقا حقيقيا لكافة مبادراتها الإنسانية والاجتماعية نحو العالم، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة تأتي برؤية متجددة تبني على النجاحات الكبيرة التي تحققت في الأعوام الماضية، حيث تم اعتماد حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي ترسخ مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح والتعايش الإنساني، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الحدث الوطني الذي يحتفي بالتنوع الثقافي ويجسد قيم التلاقي الحضاري على أرض الإمارات.

والدول المشاركة في المهرجان هذا العام، هي الهند، والصين، وتايلاند، والفلبين، وأندونيسيا، والبيرو، ونيبال، وكازخستان/خيمة، والمالديف، والأردن، وفلسطين، وجواتيمالا، والمجر، وألمانيا، وكوستاريكا، وغينيا، وزيمبابواي، وجمهورية أرمينيا، ولبنان، وجمهورية السلفادور، وصربيا، ومصر، واستراليا.