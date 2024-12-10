«ذا جرين بلانيت دبي» و«وايلد وادي» تكتسيان بأجواء احتفالية

تستعد أبرز الوجهات الترفيهية التابعة لمجموعة دبي القابضة للترفيه، «ذا جرين بلانيت دبي» و«حديقة وايلد وادي المائية»، للاحتفال بموسم عطلات الشتاء عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض، التي تضمن للعائلات أوقاتاً حافلةً بالتجارب والمغامرات الترفيهية والتعليمية الاستثنائية.

وستتحوّل «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية الداخلية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، إلى وجهة من العجائب التي ستكتسي أرجاؤها بالثلوج خلال هذا الموسم، لتجسد صورة بديعة تغطي فيها الثلوج غابتها الفريدة من نوعها، وستتمكن العائلات خلال زياراتها للغابة من رؤية شجرة صنوبر حقيقية، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة التي تحمل طابعاً احتفالياً بهيجاً.

كما يمكن للعائلات والصغار استكشاف بيت الزنجبيل العملاق، والديكورات الاحتفالية المصنوعة بطريقة مبتكرة من مواد مستدامة، بينما سيكون الصغار على موعد مع باقة من الأنشطة التفاعلية التي تتضمن صنع التماثيل والزينة المستدامة، وكتابة أمنياتهم ووضعها في الصندوق الخاص لجعل الأحلام حقيقة في عام 2025، وإضفاء لمسة سحرية إلى هذه الوجهة التي ستكتسي بأجواء شتوية.

وسيكون ضيوف «ذا جرين بلانيت» مدعوين للاستمتاع بليلة حافلة بالتشويق والمغامرة، من خلال تجربة التخييم في الغابة الاستوائية، التي ستحمل طابعاً خاصاً بديكوراتها الاحتفالية المميزة، وتتضمن شوي المارشميلو حول موقد المخيم، فضلاً عن تجربة التخييم المميزة خلال ليلة الكريسماس التي تشمل جولات خلف كواليس الغابة الاستوائية، والعديد من الجوائز المُقدمة للمغامرين الصغار، وستكون هذه التجربة متاحة خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال الشهر الجاري، لتتيح لروّادها تجارب تجمع بين الأجواء الاحتفالية وسحر الطبيعة والحياة البرية، ليتمكنوا خلالها من الانخراط في مجموعة من الأنشطة ذات الطابع الخاص، التي تشمل تزيين خبز الزنجبيل، وفنون الكريسماس، والحرف اليدوية التفاعلية.

وستتحوّل حديقة «وايلد وادي المائية» إلى «جنة الشتاء»، إذ ستتمكن العائلات من الاستفادة من «تذكرة الأعياد» التي تتيح

30% خصماً على تذاكر الدخول، مع إمكانية الدخول إلى جميع الألعاب والمرافق الترفيهية حتى السادس من يناير المقبل، فيما ستكون الوجهة مسرحاً للعجائب من خلال الديكورات الاحتفالية المميزة بمناسبة موسم الأعياد والكريسماس.

وسيكون ضيوف الحديقة على موعد مع تجارب ومغامرات استثنائية خلال العطلة.