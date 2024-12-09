«ينعاد عليكو» يحصد «النجمة الذهبية» في مراكش السينمائي        

فاز المخرج الفلسطيني، إسكندر قبطي، أمس، بـ«النجمة الذهبية»، الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للسينما في مراكش، عن فيلمه «ينعاد عليكو».

والفيلم الروائي الثاني لإسكندر قبطي هو دراما عائلية، تربط فيها حادثةٌ بسيطةٌ مصائر أربع شخصيات، وتكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية في مواجهة ثقل التقاليد الذكورية.

كما حصل الفيلم على جائزة مزدوجة في فئة أفضل أداء تمثيلي نسائي، للممثلتين الفلسطينيتين منار شهاب ووفاء عون.

وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الأوكراني، رومان لوتسكي، عن دوره في فيلم «أندر ذي فولكانو»، للمخرج البولندي داميان كوكور، الذي فاز أيضاً بجائزة الإخراج.

ومُنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة بين فيلم «لا كينتا» للمخرجة الأرجنتينية، سيلفينا شنيسر، و«ذي فيلدج نكست تو بارادايس» للمخرج الصومالي مو هاراوي.

وضمت لجنة تحكيم الدورة 21 من المهرجان، برئاسة المخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، الممثلتين الأميركيتين باتريشيا أركيت، والفرنسية فيرجيني إفيرا، والمخرج الإيراني علي عباسي، والممثل البريطاني أندرو غارفيلد، والأسترالي جايكوب إلوردي.