«فرجان دبي».. 40 ألف زائر خلال احتفالات عيد الاتحاد

اختُتمت فعاليات «فرجان دبي» لعيد الاتحاد الـ53 بحضور مميز تجاوز 40 ألف زائر على مدار سبعة أيام، شهدت خلالها منطقتا جميرا والخوانيج أجواء وطنية ملأى بالفخر والاعتزاز، حيث شهدت الفعاليات مشاركة 15 مطعماً محلياً، وأكثر من 30 ورشة عمل تثقيفية، و50 عرضاً للمواهب والمسابقات، إضافة إلى إسهام 25 متطوعاً ودعم ست أسر منتجة، ما أضفى طابعاً مميزاً على الاحتفالات، وأبرز الجهود المجتمعية المبذولة لإنجاحها.

وأعربت مدير «فرجان دبي»، علياء الشملان، عن فخرها بالنتائج التي حققتها الفعاليات، مشيرة إلى أن الأهداف تمثّلت في تقديم منصة تجمع بين الأجيال المختلفة، وتعكس القيم الإماراتية الأصيلة في أجواء ملأى بالإبداع والابتكار.

وأضافت: «تهدف (فرجان دبي) من خلال هذه الاحتفالات المجتمعية إلى جعل إرث الإمارات أكثر قرباً من الأجيال الجديدة، وهو ما أسهمت به الفعاليات بشكل واضح، حيث عززت الروابط المجتمعية، ورسخت الهوية الوطنية، من خلال تقديم نموذج ملهم في تمكين المواهب والمشاريع المحلية، إذ يجسد نجاح هذه الفعاليات رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك يعتز بثقافته وهويته، ويسعى إلى تحقيق جودة حياة عالية»، مشددة على أهمية الاستمرار في تنظيم مبادرات تعزز التلاحم الاجتماعي، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولة تحتفي بإنجازاتها وتطلعاتها المستقبلية.