%40 من الألمان يؤرقهم «إيجار البيت»

أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الألمان يشعرون بعبء ثقيل أو ثقيل للغاية، بسبب ارتفاع تكاليف السكن، سواء ما يتعلق بالإيجار أو تسديد أقساط ملكية المنزل.

وأشار الاستطلاع، الذي أجراه معهد «فيريان» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من حزب «اليسار»، إلى أن أكثر من نصف الألمان يرزحون تحت وطأة تكاليف إضافية مثل التدفئة أو الماء أو الكهرباء.

وفي الاستطلاع أيّد 73% من الأشخاص «بشكل كامل» أو «إلى حدّ ما» تحديد سقف للإيجار على مستوى ألمانيا، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي ينفق المواطنون في ألمانيا ما متوسطه 25.2% من دخلهم على السكن، ووفقاً لتعريف الإحصائيين فإن 13% من السكان «مثقلون بالأعباء»، حيث ينفقون أكثر من 40% من دخلهم على السكن، وفي «الأسر المعرضة لخطر الفقر» تبلغ نسبة الأشخاص المثقلين بالأعباء 43.2%.