«دبي للموضة».. 25 علامة عالمية في أكبر حدث أزياء بالمنطقة

تعود فعاليات أسبوع الموضة الرسمي في دبي إلى «حي دبي للتصميم» في الفترة من الأول حتى السادس من فبراير المقبل، ويأتي تنظيم أسبوع دبي للموضة الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، مباشرة، قبل موعد انطلاق فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، ليفتتح بذلك موسم الخريف والشتاء المقبل، ويلقي الضوء على آخر التوجهات في عالم الأزياء.

يسهم أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، في إضفاء أجواء من الإبداع والتنوّع الثقافي على منصّات عرض الأزياء، وستشارك في النسخة المقبلة من أسبوع دبي للموضة أكثر من 25 علامة أزياء بارزة من أرجاء العالم، وتقدّم هذه النسخة مجموعة غنية ومميّزة من الأزياء الجاهزة والراقية.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يسرّنا أن نطلق موسم خريف وشتاء 2025-2026 من أسبوع دبي للموضة من جديد، من خلال برنامجنا المقرّر لأوائل شهر فبراير المقبل، ونؤكد التزامنا مواصلة بذل قصارى جهدنا لتنمية المواهب المحلية والعالمية، حيث نتطلّع إلى استقطاب نخبة ذات رؤية مستقبلية مبتكرة من المصمّمين المتميّزين والجهات الراغبة في الشراء، من خلال برنامجنا الجديد للجهات الراغبة في الشراء لعام 2025، فلطالما كان أسبوع دبي للموضة منذ إطلاقه منصّةً رائدةً لتعزيز القدرات الإبداعية، وتوفير فرص بارزة لإقامة الأعمال والشراكات بهدف دعم المساعي المتنامية التي تبذلها دبي والمنطقة للارتقاء بقطاع الموضة العالمي، وتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي».

عروض حصرية

تتضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة العروض الحصرية وإطلاق المجموعات التي تنظّمها نخبة من علامات الأزياء العالمية الشهيرة، وأبرز قادة القطاع على مدار الأسبوع، وسيكون المشاركون أيضاً، في هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة، على موعد مع عروض حصرية يقدّمها مصمّمون عالميون يشاركون في هذا الحدث كضيوف.

جهات راغبة في الشراء

تهدف مبادرة الجهات الراغبة في الشراء المبتكرة إلى دعم المصمّمين والارتقاء بأعمالهم إلى الساحة العالمية، عبر تعزيز التواصل والتعاون بين المواهب الإبداعية والجهات العالمية الراغبة في الشراء، فالجهات الراغبة في الشراء والتجّار من كل أنحاء العالم مدعوّون للمشاركة في هذا البرنامج الحصري، للحصول على فرصة التواصل بشكل مباشر مع مجموعة مختارة من المواهب والاطلاع على أحدث مجموعات الأزياء، والوقوف على فرص التوريد الحصرية، ويُعدّ برنامج الجهات الراغبة في الشراء فرصة ذهبية للمصمّمين لتعزيز شبكة علاقاتهم والدخول إلى أسواق جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، محمد عقرة: «نسهم من خلال إطلاق برنامج الجهات الراغبة في الشراء بدعم نمو قطاع الأزياء في المنطقة، وتعزيز أثره الاقتصادي بشكل ملحوظ، ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المصمّمين الموهوبين من تحقيق النجاح المنشود ومواصلة التقدّم والنمو، عبر تزويدهم بما يلزم من دعم وإرشاد لإقامة علاقات تجارية فعّالة ومجزية، ونطمح أيضاً إلى توسيع نطاق عملنا بطرق مستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الأزياء العربية على الساحة العالمية، عبر تعزيز سُبُل التواصل بين المصمّمين المحليين ونخبة من أفضل الجهات العالمية الراغبة في الشراء».

شهرة عالمية

اكتسب أسبوع دبي للموضة شهرة عالمية واسعة منذ إطلاقه، ليس لكونه منصّة مبتكرة لاستعراض أكثر مجموعات الأزياء إبداعاً من توقيع مصمّمين ناشئين ومعروفين فحسب، بل أيضاً لأنه أسبوع الموضة الوحيد الذي يلعب دوراً بارزاً وملموساً في تنمية مهارات المصمّمين والارتقاء بهم إلى أفق جديد.