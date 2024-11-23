12 فرساً عربية أصيلة «تروّج للقراءة»

استقبل استاد هزاع بن زايد بمدينة العين احتفاء بالتراث الإماراتي العريق، 12 فرساً عربية أصيلة، ضمن مبادرة «خيول القراءة».

وجالت مسيرة «خيول القراءة»، التي نظّمها مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية وشرطة أبوظبي في قلب مدينة العين، رافعةً أحد أشهر أبيات الشاعر الكبير أبوالطيب المتنبي في مديح القراءة: «أَعَزُّ مَكانٍ في الدُنى سَرجُ سابِحٍ وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ».

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الثقافة والكتاب في المجتمع مع الترويج للقراءة بطرق مبتكرة تعكس الرابط الوثيق بين الثقافة الإماراتية واللغة العربية.