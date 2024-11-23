غداً في دبي سباق للجري وسط أجواء لا تُنسى

أعلن تحدي دبي للياقة الذي يختتم غداً في دبي دورته الثامنة، عن مجموعة من الفعاليات الختامية، اليوم وغداً، والتي تتضمن عدداً من الأنشطة المتنوّعة والتمارين الرياضية والاحتفالات المجتمعية وسط أجواء لا تُنسى من المرح والنشاط، حيث لاتزال هناك فرصة لتحقيق أهداف اللياقة البدنية من خلال المشاركة في هذه الفعاليات.

ويتضمن جدول الفعاليات المقرر تنظيمها خلال عطلة نهاية الأسبوع:

اللياقة للجميع: يمكن زيارة إحدى قرى 30×30 الثلاث المخصصة للياقة البدنية في كايت بيتش، أو حديقة زعبيل، أو حديقة الورقاء، أو التوجه إلى أحد مراكز اللياقة البدنية القريبة للاستمتاع بمجموعة مختلفة من حصص التمارين، والأنشطة والفعاليات الرياضية.

تحدي الغد للدرّاجات الهوائية: ينطلق تحدي الغد للدرّاجات الهوائية اليوم (السبت) في جامعة حمدان بن محمد الذكية، حيث يمكن الاختيار بين مسارين؛ أحدهما بطول أربعة كيلومترات وهو مخصص للعائلات، والآخر بطول 14 كيلومتراً عبر مدينة دبي الأكاديمية، وهو مخصص لراكبي الدراجات المحترفين.

سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار: يمكن الاستمتاع بالأجواء الحماسية، بينما يتنافس 11 فريقاً وطنياً من الرياضيين المحترفين بقواربهم الشراعية المتطورة في سباقات F50 عالية السرعة، التي تُقام في ميناء راشد اليوم (السبت) وغداً (الأحد)، وعلى هامش السباق، يُنظم حفل موسيقي بمشاركة النجمين العالميين كريج ديفيد وتيني تيمبا في صالة بريميوم ووترفرونت برعاية منتجع نيكي بيتش دبي، إضافة إلى توفير قائمة متنوّعة من خيارات الطعام الشهية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وتجارب المشجعين المتنوّعة، وجلسات أجهزة محاكاة سباقات F50. تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية: يمكن الانضمام إلى الجولات التحضيرية المقرر انطلاقها غداً، في إطار الاستعداد لواحد من أبرز سباقات الدراجات الهوائية التي تترقبها المنطقة.

تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي: سيتم تنظيم إحدى أكبر الفعاليات المجتمعية للجري على مستوى العالم يوم غدٍ على شارع الشيخ زايد وفي وسط مدينة دبي. حيث توفر هذه الفعالية تجربة لا تُنسى لختام تحدي دبي للياقة لعام 2024، سواء كان المشاركون يبحثون عن تحقيق إنجاز شخصي أو الاستمتاع بأجواء المدينة.