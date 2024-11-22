سلسة متاجر كبيرة في اسبانيا تطرد عاملاً أكل قطعة شيبس

أيدت محكمة إسبانية حكمًا يقضي بعدم قانونية فصل عامل سوبر ماركت لتناوله قطعة كروكيت كان من المقرر التخلص منها بعد عدم بيعها من قسم الأطعمة الجاهزة بالمتجر.

وتم فصل العامل في يوليو 2023 بعد أن التهم الوجبة الخفيفة المقلية، والتي كانت مخصصة للرمي في القمامة بعد إغلاق المتجر لهذا اليوم.

وفي حكم اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس يوم الأربعاء، رفضت المحكمة العليا في كاستيا لا مانشا مؤخرًا استئنافًا من سلسلة السوبر ماركت ميركادونا لقرار صادر عن محكمة أدنى في مايو 2024 لصالح العامل.

وتتمثل سياسة الشركة في منع العمال من استهلاك أي منتج موجود في المتجر دون دفع ثمنه مسبقًا.

لكن المحكمة العليا وجدت أنه من الممارسات الشائعة أن يتناول العمال وجبات خفيفة من منتجات غذائية "جاهزة للأكل" كانت ستُلقى في سلة المهملات بعد ساعات الإغلاق. وفي حكمها، أصرت أيضًا على "التفاصيل المهمة التي مفادها أن العامل لم يأكل عبوة كاملة من الكروكيت، بل تناول بدلاً من ذلك كروكيتًا واحدًا" "لن يتم طرحه للبيع مرة أخرى في اليوم التالي".

وقرر حكم المحكمة الأدنى في مايو إعادة العامل إلى وظيفته وأن تدفع له سلسلة المتاجر الكبرى 39700 يورو (41800 دولار) كأجور مفقودة. وأضافت المحكمة العليا الآن أن ميركادونا يجب أن تدفع للعامل أيضًا 600 يورو (633 دولارًا) مقابل أتعابه القانونية. ولم ترد ميركادونا على الفور على رسالة بريد إلكتروني من وكالة أسوشيتد برس تطلب التعليق على القضية.