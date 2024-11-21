إيقاف مهرب يحمل مئات العناكب المربوطة بجسده

قبضت الشرطة على رجل من كوريا الجنوبية وهو يحاول تهريب مئات العناكب والحشرات المهددة بالانقراض إلي خارج بيرو.

وأوقف المسؤولون المواطن الكوري البالغ من العمر 28 عامًا، والذي أخفى الحيوانات حول جسده، أثناء محاولته مغادرة العاصمة ليما.

وكان المسافر يخطط لتهريب الحشرات إلى كوريا الجنوبية حيث تباع بأسعار عالية جدا. وقالت مسؤولة في جمارك مطار البيرو أن الضباط لاحظوا انتفاخا غريبا في منطقة بطن الرجل، وحين قاموا بتفتيشه وجدوا حمولته الكبيرة من الحشرات، والتي كانت موزعة بأحزمة بها جيوب مختلفة مع قماش مفلتر في أنحاء جسده .

وكان بحوزة الرجل 35 عنكبوتا بالغا، و 285 عنكبوتا صغيرا، و 110 نملة رصاصية. وقالت محطة " بي بي سي" أن سلطات حماية الحياة البرية تتولى الآن رعاية الحشرات المصادرة.