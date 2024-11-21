نسيا حقيبة مخدرات في القطار ثم أبلغا الشرطة لتبحث عنها

حكم على اثنين من تجار المخدرات بالسجن لمدة تزيد عن 12 عامًا، بعد أن ترك أحدهما حقيبة بها مخدرات في قطار، ثم أبلغ عن فقدها. وكان جوردان نايت، البالغ من العمر 30 عامًا، وهارلي هول، البالغ من العمر 28 عامًا، أعضاء في عصابة مخدرات غزيرة الإنتاج تعمل في جميع أنحاء جنوب غرب وشروبشاير (المملكة المتحدة) وتستورد المخدرات من البرتغال.

وتم سجن الثنائي في كارديف كراون يوم الجمعة الماضي بعد تحقيق مطول أجرته شرطة النقل البريطانية. وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ في نوفمبر 2019 عندما ترك "المجرم الفاشل" ماكورت نايت حقيبة تحتوي على "كمية كبيرة من الكيتامين" في قطار في محطة نيوبورت في جنوب ويلز. وعلى الرغم من ركض الثنائي للعودة لمحاولة المطالبة بها، إلا أن القطار كان قد غادر المحطة بالفعل، وعثر الموظفون على الحقيبة وكشفوا عن المحتويات غير المشروعة وأبلغوا الشرطة عنها.

وشجع هذا على مطاردة الشرطة للمالك، الذي ساعد في القبض عليه حقيقة أن ماكورت نايت أبلغ بالفعل عن اختفاء الحقيبة لموظفي محطة نيوبورت.

وقال موقع "شروبشاير ستار " المحلي تم القبض على ماكورت نايت ووجد أنه يحمل كمية صغيرة من المخدرات من الفئة أ والفئة ج، و1910 جنيه إسترليني نقدًا (2410 دولار)، وأدوات تعاطي المخدرات وعددًا من الهواتف المحمولة. بلغت القيمة الإجمالية للكيتامين في الشارع ما بين 19940 (25160 دولار) و39880 جنيهًا إسترلينيًا (50320 دولار). وتبين أن أحد الهواتف التي تم ضبطها كان "جهاز Encro" الذي يكلف آلاف الدولارات لشرائه واستخدامه.

واستمعت المحكمة إلى كيف استخدم ماكورت نايت وأعضاء آخرون في جماعة الجريمة المنظمة تطبيق "Encro-Chat" لمناقشة مصادر وتوريد واستلام المخدرات من البرتغال. وأدى خطأ ماكورت نايت الباهظ الثمن إلى تفكيك خط المخدرات بالكامل مع تحديد هارلي هول من خلال الرسائل على الهاتف كلاعب كبير آخر في مؤسسة المخدرات.