كيف استقبلت المذيعة المصرية سارة خليفة الحكم عليها بالإعدام ؟

أصدرت محكمة جنايات القاهرة امس حكمًا بإعدام الإعلامية والمنتجة الفنية المصرية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المخدرات الكبرى»، بعد إدانتهم في قضية جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وظهرت سارة خليفة في حالة انفعال داخل قفص الاتهام، ونفت أمام هيئة المحكمة تعاطيها التدخين، قائلة: «أنا عمري ما شربت سجاير»، كما أكدت أنها مظلومة وطالبت المحكمة بالرحمة والإنسانية.

وكانت المحكمة قد أحالت أوراق سارة خليفة وعدد من المتهمين إلى مفتي الجمهورية في وقت سابق، قبل أن تصدر حكمها امس بالإعدام شنقًا بحقها و11 متهمًا آخرين.

وبدأت سارة خليفة ظهورها العام من خلال العمل كمقدمة برامج تلفزيونية، قبل أن تتجه، لاحقًا، إلى مجالات الإنتاج الإعلامي والفني، ثم توسعت أعمالها عبر تأسيس شركة متخصصة في تنظيم الحفلات والفعاليات.

وخلال تلك المرحلة، بنت حضورًا ملحوظًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت متابعيها صورًا من رحلاتها ومناسباتها، وظهرت في عدد من الفعاليات برفقة شخصيات من مجالات مختلفة.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، تحدثت خليفة عن نشاطها التجاري وعوائد تنظيم الفعاليات، مشيرة إلى تحقيق دخل مالي من هذا المجال، إلى جانب امتلاكها أرصدة ومقتنيات شخصية.

وبدأت القضية في أبريل 2025، بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط مجموعة متهمة بجلب مواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات الاصطناعية والاتجار بها.

وخلال التحقيقات، ظهر اسم سارة خليفة ضمن قائمة المتهمين، قبل أن توجه النيابة العامة اتهامات لها ولعدد من الأشخاص بتكوين تنظيم إجرامي.