«ريد وان» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

تصدّر فيلم «ريد وان» شباك التذاكر بأميركا في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، وحقق الفيلم، وهو من إنتاج استوديوهات «إم جي إم»، إيرادات بنحو 34.1 مليون دولار بين الجمعة والأحد، في نتيجة أتت أقل من التوقعات مقارنة بميزانية فيلم «يُفترض أنه يشكّل انطلاقة لسلسلة أعمال من نوع أفلام الحركة الكوميدية»، على ما قال الخبير في القطاع لدى شركة «فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش»، ديفيد غروس. ويتناول العمل - الذي شارك فيه ممثلون متميّزون من بينهم كريس إيفانز ولوسي ليو ودواين «ذي روك» جونسون - قصة خطف سانتا كلوز وعملية البحث عنه، وقال غروس: «إن تقييمات النقاد ليست جيدة، لكنه فيلم شعبي، وما يهم هو تعليقات الجمهور»، مشيراً إلى أن ردود فعل هؤلاء «ممتازة» حتى الآن.

وتراجع إلى المرتبة الثانية «فينوم: ذي لاست دانس» بعد ثلاثة أسابيع من تصدره شباك التذاكر، وحقق فيلم الخيال العلمي من استوديوهات «سوني» عائدات بـ7.4 ملايين دولار بين الجمعة والأحد، ليصل إجمالي إيراداته في كندا والولايات المتحدة إلى 127.6 مليون دولار.