بيع ساعة ذهبية من بقايا «تيتانيك» بمليونَي دولار

بيعت ساعة جيب ذهبية تم تقديمها لقبطان قارب أنقذ أكثر من 700 راكب من سفينة تيتانيك، مقابل مبلغ قياسي يقدّر بـ1.56 مليون جنيه إسترليني (مليونا دولار).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن «دار مزادات هنري الدردجي وابنه» قالت، أمس، إن هذا المبلغ يعد أكبر مبلغ يتم دفعه مقابل أحد الأغراض التذكارية لـ«تيتانيك»، وقد ذهبت الساعة إلى مشترٍ خاص في الولايات المتحدة.

يذكر أنه تم تسجيل المبلغ القياسي السابق لبيع أحد الأغراض من على السفينة، في أبريل الماضي، عندما بيعت ساعة جيب ذهبية أخرى تم انتشالها من جثة أغنى رجل على متن السفينة ويدعى جون جاكوب استور، مقابل 1.175 مليون جنيه إسترليني في دار المزادات نفسها، وصممت سفينة تيتانيك على أيدي أمهر المهندسين، واستخدم في بنائها أكثر أنواع التقنيات تقدماً، وكان غرقها صدمة كبرى للجميع حيث كانت مزودة بأعلى معايير السلامة.