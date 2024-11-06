سلالة الفيل السومطري تستقبل مولودة جديدة في إندونيسيا

شهد موقع سياحي في إندونيسيا ولادة أنثى فيل سومطري، وهو حدث نادر بالنسبة لهذه السلالة المهددة بالانقراض.

وتكمن أهمية هذه الولادة في أن أفيال سومطرة مهددة بالانقراض الوشيك، إذ لم يبقَ منها في العالم سوى 2400 إلى 2800، وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.

وقال رئيس هيئة حماية الطبيعة المحلية، غينمان سوهفتي هسيبوان، لـ«وكالة فرانس برس» إن الأنثى ولدت أول من أمس في موقع بولو تشينا السياحي في غرب إندونيسيا.

وأشار إلى أن «أنثى الفيل الصغيرة تزن 104 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة وبالحيوية، وتسعى بنشاط إلى أن تتغذى من حليب أمها».

ووُلد صغيران آخران من هذا النوع المهدد بالانقراض في أواخر عام 2023 في متنزه واي كامباس الوطني في جنوب غرب إندونيسيا.

وأعربت السلطات الإندونيسية عن ارتياحها لهذه الولادات، مشدِّدة على أن حماية الطبيعة ضرورية لمنع هذه الحيوانات من الانقراض. ويؤدّي الصيد الجائر إلى تناقص أعداد الفيلة، إذ إن عاج أنيابها مرغوب بقوة وموضع اتجار غير قانوني. وتكافح إندونيسيا باستمرار الجرائم التي تطال الحيوانات البرية.

وأدى انحسار الموائل الطبيعية لأفيال سومطرة نتيجة إزالة الغابات إلى إلحاق أضرار بمناطق زراعية تنتقل إليها هذه الحيوانات، ما يدفع المزارعين إلى التصدي لها.