عالم «صراع العروش» في طريقه إلى السينما

بدأت شركة «وارنر براذرز» الأميركية، بالعمل بهدوء على تطوير فيلم واحد على الأقل تدور أحداثه في عالم جورج آر مارتن الخيالي الملحمي الذي استلهمت منه قصة المسلسل الشهير «جيم أوف ثرونز» أو «صراع العروش» وفقاً لما ذكره موقع هوليوود ريبورتر

وأوضح الموقع نقلاً عن مصادر متعددة أن المشروع مازال في مرحلة مبكرة جداً من التطوير، إذ لا يوجد صانع أفلام أو ممثلون أو كاتب حتى الآن، لكن «الشركة حريصة على استكشاف فكرة غزو عالم ويستروس الخيالي لدور السينما».

وقد تمثل هذه الخطوة تحولاً في استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالممتلكات وفقاً للموقع، إذ أراد منتجو المسلسل الأصلي لسلسلة Game of Thrones إنهاء المسلسل بثلاثة أفلام طويلة بدلاً من موسمه الأخير لعام 2019، وهو ما كان عليه موقف الكاتب حيث كانت هذه «المفاهيم قيد التداول». ولكن لفترة طويلة، قاومت HBO بشدة الفكرة وأرادت بدلاً من ذلك الحفاظ على المسلسل المرموق كملكية. ومع ذلك، منذ نهاية المسلسل الأصلي، كانت هناك تغييرات لا حصر لها في صفوف المديرين التنفيذيين للشركة وكذلك مع مشهد السينما مقابل التلفزيون، بما في ذلك الرغبة المتزايدة في تحويل الممتلكات السينمائية إلى الشاشة الصغيرة والعودة إليها مرة أخرى.