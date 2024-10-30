مالك «تيك توك» يتصدر قائمة أثرياء الصين

تصدر تشانغ يي مينغ، مؤسس شركة «بايت دانس»، مالكة «تيك توك» قائمة هورون لأثرياء الصين بثروة شخصية 49.3 مليار دولار، متفوقاً على نظرائه في قطاعي العقارات والطاقة المتجددة.

تنحى تشانغ (41 عاماً) عن منصب الرئيس التنفيذي لـ«بايت دانس» في عام 2021، وأصبح الفرد الـ18 الذي يتربع على عرش أغنياء الصين خلال 26 عاماً منذ نشر قائمة هورون لأثرياء الصين لأول مرة.

وتفوق تشانغ على قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان، الذي تراجع إلى المركز الثاني، بعد أن انخفضت ثروته 24% إلى 47.9 مليار دولار.

وعلى الرغم من معركة قانونية بشأن أصولها في الولايات المتحدة، نمت إيرادات «بايت دانس» العالمية 30% العام الماضي إلى 110 مليارات دولار، ما ساعد في رفع ثروة تشانغ الشخصية.

وجاء في المركز الثالث على القائمة مؤسس شركة تينسنت، بوني ما.