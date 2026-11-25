واشنطن - رويترز

رصد علماء فلك أقدم شبيه نجم معروف حتى الآن، يعود تاريخه إلى أكثر من 13.1 مليار سنة، أي إلى مرحلة لم يكن عمر الكون فيها قد تجاوز 630 مليون سنة، في اكتشاف يربك حسابات العلماء ويفتح آفاقاً جديدة لفهم نشأة الثقوب السوداء فائقة الكتلة ونموها السريع في بدايات الكون.

ووفقاً لدراسة نُشرت في دورية «أسترونومي آند أستروفيزيكس» العلمية، اكتُشف الجسم، الذي أُطلق عليه اسم «دون إينجاسا»، بوساطة التلسكوب الفضائي «إقليدس»، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، قبل أن تستكمل تلسكوبات أرضية وفضائية رصد خصائصه، ويتقدم الاكتشاف الرقم القياسي السابق بنحو 40 مليون سنة.

وتُعد أشباه النجوم من أشد الأجرام الكونية سطوعاً، وهي نوى مجرات نشطة تستمد طاقتها من ثقوب سوداء فائقة الكتلة في مراكزها، وتبلغ كتلة الثقب الأسود، الذي يغذي «دون إينجاسا»، نحو 360 مليون ضعف كتلة الشمس. ويرجح الباحثون احتمالين لنشأته: الأول أن يكون قد تشكل من بقايا نجم ضخم من الجيل الأول، والثاني أن يكون قد نشأ عبر ما يُعرف بـ«الانهيار المباشر»، عندما تتجمع كميات كبيرة من الغاز في كتلة واحدة تنهار لتشكل ثقباً أسود ضخماً.

ويرى الباحثون أن التلسكوب «إقليدس» قد يكشف عن أشباه نجوم أقدم، إذ تشير النماذج النظرية إلى احتمال وجود أجسام مماثلة تشكلت بعد 270 إلى 470 مليون سنة من الانفجار العظيم.