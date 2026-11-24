بكين - وام

أعلنت شركة هواوي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ”هارموني أو إس“ الذي طوّرته الشركة تجاوز 100 مليون جهاز، مما يمثل علامة فارقة كبيرة في مساعي الشركة لبناء نظام بيئي برمجي مستقل، ويشمل هذا الرقم الأجهزة التي تعمل بإصدارات هارموني أو إس 5 و6 و7.

وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة أنباء ”شينخوا“ أن نظام ”هارموني أو إس“ يوفر حاليا أكثر من 460 ألف تطبيق وخدمة، ويتجاوز عدد المطورين المسجلين فيه 12 مليون مطور.

وقدمت هواوي بنية جديدة لنظام ”هارموني أو إس“ في أكتوبر 2024 مع إطلاق الإصدار الخامس، قبل أن تطرح تحديثات لاحقة للإصدارين السادس والسابع، وتعد هذه البنية مستقلة عن نظام ”أندرويد“ ونظام ”آي أو إس“ من شركة أبل، إذ تعتمد على نواة تشغيل ولغة برمجة وإطار ذكاء اصطناعي، طُوّرت جميعها دون الاعتماد على نواة ”لينكس“ أو الشفرة مفتوحة المصدر لأندرويد.