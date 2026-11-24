حياة الحرزي - دبي

بينما ينشغل أقرانه بألعابهم وهواياتهم، يقف الطفل الإماراتي ،غانم المرر، البالغ من العمر 10 سنوات، خلف مشروعه الصغير، يتابع طلبات الزبائن، ويشرح لهم مكونات مشروباته، ويقترح عليهم نكهات جديدة، وربما يدعوهم إلى المشاركة في إحدى المسابقات التي يبتكرها لإضفاء مزيد من المرح على تجربتهم.. مشهد قد يبدو غير مألوف لطفل لايزال في الصف السادس، لكنه بالنسبة إلى (غانم) أصبح جزءاً من مغامرة بدأها بشغف بسيط تجاه المشروبات وتنوع نكهاتها، قبل أن تتحول إلى مشروع يحمل اسمه ويمنحه فرصة لاكتشاف عالم مختلف من المسؤولية والتجربة والتعامل مع الناس.

من فكرة راودته خلال مشاركته مع أصدقائه، إلى تأسيس مشروعه الخاص «GM Drinks & Sweet» لبيع المشروبات والحلويات، أخذ (غانم) يخطو بثبات في تجربته الأولى في عالم ريادة الأعمال، متعلماً تفاصيل العمل من اختيار المنتجات إلى طريقة تقديمها والتواصل مع الزبائن، وفي كل خطوة كانت والدته أمل حاضرة بالتشجيع والمساندة والتوجيه، لتساعده على توسيع أفق أحلامه وتحويل حماسته إلى تجربة عملية، حملت مشروعه إلى عدد من الفعاليات والمسابقات المحلية، كان أحدثها مشاركته في احتفالات يوم العلم الإماراتي.

شرارة البداية

في بداية حديثه مع «الإمارات اليوم»، استعاد (غانم) انطلاقة الفكرة وأسباب اختياره عالم المشروبات، قائلاً: «بدأت بالمشاركة مع أصدقائي، ثم راودتني فكرة تأسيس مشروع خاص بي، لأنني أحب المشروبات وتنوع نكهاتها، التي تتيح لي تقديم أشياء يحبها الناس. ومع تشجيع أمي ودعمها ومؤازرتها الدائمة لي، بدأت أتعلم خطوة بخطوة، وانطلقت بتأنٍّ وثبات في هذه التجربة».

وأضاف: «أتذكر أول يوم بيع وأول زبون، وكان أحد أقاربي، وأتذكر فرحتي بهذه الخطوة التي أسعدتني بصدق ومنحتني المزيد من الحماسة لمواصلة التجربة. وعندما حصلت على أول مبلغ من المشروع، شعرت بفخر لا يوصف؛ لأن الناس اشتروا شيئاً شاركت في تقديمه».

تفاعل الجمهور

يقدم مشروع (غانم) قائمة متنوعة من المشروبات الباردة والساخنة، تشمل «الأساي سموذي» و«كلاسيك وفانيليا ماتشا» والكركديه و«ديرتي إسبريسو»، بأسعار تراوح بين 15 و20 درهماً، إلى جانب «هوت شوكليت» ومشروبات وعصائر أخرى.

وعن اختياراته وتفاعله مع الزبائن يقول: «أختار الأشياء التي أحبها وأرى أن الناس سيستمتعون بها، كما أحرص على الابتكار في التقديم والتفاعل مع الزبائن من خلال المسابقات، ويعد (الأساي) المشروب الأكثر إقبالاً لدى الأغلبية»، ويضيف: «يستغرب الناس أحياناً حين يكتشفون أن صاحب المشروع طفل في الـ10 من عمره، لكنهم سرعان ما يشجعونني ويسألونني عن خصوصية المشروبات التي أقدمها، وهذا ما يشعرني بالسعادة والإصرار على الاستمرار، خصوصاً عندما يدعون لي بالتوفيق».

تحديات وصعوبات

الطفل غانم المرر. تصوير: نجيب محمد

وكغيره من المشاريع الناشئة، لم تخلُ تجربة (غانم) من تحديات عملية، إذ يتطلب التجهيز للمشاركات والاستعداد لاستقبال الزبائن في الأماكن المزدحمة جهداً ووقتاً أكبر مما قد يتوقعه البعض. لكنه يتجاوز هذه الصعوبات بمساعدة والدته، ويحرص على التعلم من كل مشاركة.

ويقول: «كانت مشاركتي الأولى في معرض الفلاح تجربة جميلة تعلمت منها التعامل مع الزبائن والتعريف بمشروعي، غير أن ظهوري في أحد البرامج التلفزيونية المحلية البارزة كان مميزاً جداً. ورغم شعوري ببعض التوتر في البداية، فإنني سرعان ما أحسست بالسعادة لأنني تحدثت عن مشروعي بكل ثقة أمام الجمهور».

ويؤكد (غانم) أن الدراسة والواجبات المدرسية تأتيان في المقام الأول، وأن مشاركته في المشروع تقتصر على الأوقات المناسبة، بمساعدة والدته التي تحرص على تنظيم وقته وترتيب أولوياته. ويضيف: «تعلمت من أمي الصبر والثقة بالنفس والتعامل الطيب مع الناس، فهي ترافقني في الفعاليات وتساعدني في التجهيزات التي تسبقها، كما تشجعني على تحقيق طموحي المستقبلي بأن يكبر مشروعي وتصبح له عدة فروع في مختلف أرجاء دولة الإمارات».

الدراسة أولاً

من جانبها، أكدت والدته (أمل) أنها لاحظت لدى (غانم) حماساً وفضولاً حقيقيين تجاه فكرة المشروع، بعد مشاركته مع زملائه، فبادرت إلى تشجيعه ومساعدته على تحويل الفكرة إلى خطوات بسيطة تتناسب مع عمره وطموحاته.

وأشارت إلى أن وراء كل مشاركة تجهيزاً وتنظيماً ومتابعة مستمرة مع الموردين، وهي أمور تتطلب وقتاً وجهداً، مؤكدة: «أحرص على مساندته لتبقى التجربة ممتعة وتعليمية بالنسبة له».

وحول تحقيق التوازن بين الطفولة والمسؤولية، قالت: «دراسة (غانم) في المركز الأول دائماً، وله وقته المخصص للعب، أما المشروع فيقتصر على أوقات الإجازات والمعارض، بوصفه تجربة تعليمية ومهنية بالدرجة الأولى».

مهارات مكتسبة

توقفت والدة الطفل الإماراتي، غانم المرر، عند لحظة تأثرها وبكائها خلال استضافتهما في أحد البرامج المحلية، قائلة: «شعرتُ بفخر كبير وأنا أرى (غانم) يتحدث بثقة أمام الناس عن فكرة بدأت بسيطة وكبرت خطوة بخطوة، وقد تذكرت كل الجهد الذي بذلناه معاً ومحطات بنائنا لهذه التجربة معاً»، وأضافت: «(غانم) داخل المنزل، طفل محبوب ورحيم وحنون ويتمتع بشخصية قيادية، وأتمنى أن يتعلم من هذه التجربة المسؤولية والصبر والثقة بالنفس والتعاون، لأن هذه المهارات ستبقى مكتسبة معه حتى لو اختار مستقبلاً مهنياً مختلفاً».

غانم المرر:

. يستغرب الناس حين يكتشفون أن صاحب المشروع طفل، لكنهم سرعان ما يشجعونني وهذا يشعرني بالسعادة والإصرار على الاستمرار.

والدة «غانم»:

. دراسة «غانم» في المركز الأول دائماً، وله وقته المخصص للعب، أما المشروع فيقتصر على أوقات الإجازات والمعارض.